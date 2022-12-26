新华社华盛顿12月25日电 美国独立调查网站“拦截”近日披露，美国国防部下属机构曾在社交媒体推特通过操控话题、欺骗性宣传等手段干预中东民众舆论认知，持续推进有利于美国及其盟友的叙事。这是美西方政府利用社交媒体平台散布虚假信息、操纵国际舆论的又一实证。

根据“截击”网站的调查记者Lee Fang从推特获取的内部文件，2017年7月，美国五角大楼下属联合作战司令部之一、中央司令部官员纳撒尼尔·卡勒给推特公共政策团队发了一个表格，上面标有52个阿拉伯语账号。

卡勒当时称，这些账号都属于美国政府，在推特上发布“相关安全问题”。卡勒要求推特优先服务其中6个账号，有一个账号专门用来宣传美国无人机对也门的军事袭击，例如美国无人机袭击是“精确的”，杀死的是恐怖分子而不是平民。

表格里的其他账号侧重宣传美国在叙利亚支持的民兵组织、在伊拉克的反伊朗信息等。许多账号专注于一个领域的话题，有的账号则定期变换话题内容。

按照卡勒的要求，推特将这一批阿拉伯语账号放入“白名单”，以便“用来放大某些信息”。

Lee Fang从推特一位工程师口中获悉，账号被放入推特“白名单”基本等同于获得平台“蓝标认证”，可免于被标记为“垃圾”或“滥用账号”，其内容更有可能获得流量。

Lee Fang发现，五角大楼最初并不避讳与这些账号的关联，但后来开始转变策略，变得遮遮掩掩，将能够反映账号与五角大楼之间关系的信息全部删除。

Lee Fang指出，推特一直声称“识别和阻拦其平台上政府支持的秘密信息活动和欺骗性宣传”，而在幕后，该社交媒体却为美国军方的舆论干预行为提供“批准和保护”。尽管知道五角大楼这些账号使用了假身份，但推特在至少两年时间里没有关停这些账号，一些账号至今仍在活跃。

内部邮件显示，推特高管和律师2020年曾公开讨论五角大楼的隐蔽宣传行动，同时还分享过另外一份包含157个未披露的五角大楼账号列表，这些账号也主要聚焦中东军事问题。

据《纽约邮报》报道，五角大楼此前曾邀请推特、脸书公司的高管在一处敏感信息隔离设施参加机密会议，讨论的主要议题之一是如何遮掩五角大楼在网络上的隐蔽宣传行动。马斯克收购推特之后，将公司此前的内部讨论记录等文件交给“独立记者”发布，以曝光“公司过去的不良行为”。

美国中央司令部没有直接回应Lee Fang的爆料，而是转发了五角大楼发言人今年9月的表态，该发言人称他们正在对“军事信息支持活动进行审查”。

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

互联网和社交媒体的兴起发展为美国政府影响舆论提供了新的环境和手段。

今年8月，美国斯坦福大学网络观察室和社交网络分析机构格拉菲卡研究公司联合发布的一份报告显示，推特、脸书、“照片墙”等西方主流社交媒体上存在一个“相互关联、用欺骗性策略在中东和中亚地区宣传亲西方叙事的账号网络”，这些账号参与“持续近5年的一系列秘密宣传攻势”，“持续推进有利美国及其盟友利益并反对俄罗斯、中国和伊朗的叙事”。

研究人员推断，这些账号部分与美国国防部“跨区域网络倡议”有明显关联。“跨区域网络倡议”2008年由美国特种作战司令部发起，利用一系列网站影响舆论认知，为美军行动提供“信息支援”。

11月10日，在美国首都华盛顿，一架飞机从美国国旗上空飞过。新华社记者刘杰摄

这些账号按照目标受众所在国家和地区分为不同群组。为扩大舆论操纵效果，各群组账号经常“协同行动”，甚至按照一定时间间隔自动发帖。

这些账号惯用的传谣套路包括：以盗用、篡改或人工智能生成的照片充当头像；以“独立媒体”“当地居民”等虚假身份，在同一时段发出高度一致的内容；通过添加标签、转发请愿等方式把谣言炒热。为炮制“热门话题”，这些账号在某些情况下高度活跃、集中发帖。最典型的案例就是，乌克兰危机升级前后，中亚群组日均发帖近200条，大肆渲染俄罗斯对中亚国家的所谓“威胁”。

这些账号经常转发来自亲西方媒体、美国驻外使领馆、美军等方面的消息，有时还刻意把转发的假消息包装成原创，或与其他关联账号、网站互转链接。

美国反战组织“公正外交政策”执行主任埃里克·斯珀林指出，如果五角大楼正在塑造对美军海外角色的认知，那么令人深感担忧，如果私营企业还帮助掩盖这些活动，那么情况更糟。美国国会和社交媒体公司应该进行调查并采取行动，让美国公民知道自己缴纳的税款被用来“正面宣传”美国无休止的战争。（记者：颜亮、孙丁、杜健、郜婕、包雪琳、陈丹、韩冰、高文成、孟菁、黄河；编辑：马晓燕、王科文）

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(责编：苏缨翔、徐祥丽)