在当代国际关系中，运用武力措施实现国家利益诉求在国际法和道义上均受到较大制约，而单边制裁作为一种软性强制措施，通过贸易制裁、资产冻结、金融交易限制、交通限制等措施，对特定国家及其国民实施限制性、惩罚性措施，日益受到以美国为代表的部分西方国家青睐。美国从20世纪90年代开始颁布大量行政法令，单独或联合其影响下的国家、国际组织，对相关国家、实体机构、个人实施单边制裁。这些单边制裁本质上严重违反国际法和国际关系基本准则，对国际贸易、目标国声誉带来广泛负面影响，对他国人民的人身自由与健康生活造成恶劣影响，在全球范围内引发了严重的人权危机。

滥施单边制裁，罔顾人权

美国为维护自身传统地缘政治利益，通过经济、金融制裁等手段，肆意打压所谓“敌对国家”，不仅违反国际法和国际关系基本准则，还造成严重负面后果，使制裁目标国陷入经济和人道主义危机，严重蚕食其人民的人身自由权与健康生活权。

2022年11月10日，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉警告：“叙利亚内战已经持续了10年，其人民希望重建有尊严的生活，但是针对叙利亚的单方面强制性措施以及经济和财政孤立措施对该国产生了广泛的影响，严重侵犯了人权和人道，令我深感震惊。”美国鼓动外国银行封锁叙利亚的付款渠道，致使外国生产商无法向叙利亚发货，叙利亚的药品和专门医疗设备严重短缺，饮用水和供水系统无法恢复和建设，公共卫生和粮食安全受到严重影响。

美国从1962年开始对古巴采取全面禁运制裁措施，时至今日已经持续了整整60年，对古巴国家和人民造成深重苦难，有统计数据的制裁损失达到1万多亿美元。2022年11月3日，第77届联合国大会再次就美国持续对主权国家古巴实施经济封锁政策进行投票，全球几乎所有国家一致对美国政策发出强烈谴责。参与投票的189个国家中，185个国家投了赞成票，一致要求美国立刻终止对古巴的经济封锁政策。投反对票的仅有美国及以色列，就连美国的传统盟友澳大利亚、日本都投了赞成票，足见美国对古巴的长期经济封锁已经引发强烈公愤。

助推局部冲突，侵害人权

为打压竞争对手，美国趁他国和地区军事冲突之机，一方面继续扮演“世界警察”，以维护国际秩序之名实施单边制裁措施，让全世界埋单，自己坐收渔翁之利；另一方面背地里售卖武器，拱火军事冲突升级，大发战争财。以当前愈演愈烈的俄乌冲突为例，美国及其盟国对“竞争对手”俄罗斯实施了“无死角、全覆盖”式的单边制裁措施。制裁对象既有俄罗斯金融机构、投资机构、国有企业和能源进口实体等，也涵盖了政府官员甚至包括现任总统普京在内的国家领导人。

同时，在美国的鼓动下，欧盟采取一系列措施，禁止从俄罗斯进口煤炭、石油等，以此减少对俄罗斯的能源依赖，希望在2022年底前实现对俄罗斯石油的零进口。然而，欧洲在原油和天然气等能源方面高度依赖俄罗斯，在美国编织的“脱俄向美”圈套的蛊惑下，欧洲被裹挟实施的这些制裁措施可谓“杀敌一千，自损八百”。

欧盟一方面无法得到俄罗斯能源的正常供应，另一方面不得不接受美国向欧盟出售的高价天然气。欧盟国家普通民众深深陷入美国构筑的单边制裁陷阱之中，并为之埋单，在这越发寒冷的冬季中始终没有看到来自“盟友”美国的温暖。欧洲目前面临能源“断供”危机，原油和天然气供应短缺，价格屡创新高，普通民众为度过寒冬不得不增加能源开支。最近几周，饱受能源价格飙升折磨的奥地利、捷克等国民众纷纷走上街头，谴责本国“亲美”政府卷入俄乌冲突，置本国民众于苦寒之冬。欧洲可谓苦不堪言。

维系数字霸权，阻碍发展

在新冠肺炎疫情重挫全球经济的大背景下，数字经济本可以发挥自身优势，推动新经济形态快速发展、造福全人类。但是，以美国为代表的部分西方国家动辄以保护知识产权为名，实施技术封锁和“长臂管辖”，对正常商业往来和技术交流横加制裁和阻拦，并通过建立区域性数据流动框架组织，配套推出系列针对性的政策法规，打造数据“宽进严出”的阀门，在国际经贸协定谈判中极力维护或植入对自身产业界有利的规则。这是典型的利用自身经济技术优势滥施霸权主义的自私短视行为。

特朗普执政时期的“清洁网络计划”，拜登政府最新签署的《确保信息和通信技术及服务（ICTS）供应链安全暂行最终规则》等措施，将“外国敌手”设计、开发、制造、提供的软件程序和设备排除在美国供应链外。仅在2022年10月，拜登政府就采取了一系列措施，对中国以半导体芯片为主的数字高科技发展围追堵截。白宫发布《国家先进制造业战略》，提出了美国在先进制造业中处于领先地位的愿景以及未来4年的战略目标。美国政府将中国内存芯片制造商YMTC和其他30家中国实体添加到美国官员无法检查的公司名单中。同期，美国联邦贸易委员会（FTC）以国家安全为由，禁止中国华为技术和中兴通讯在美国发行新的电信设备。据报道，美国拜登政府计划将针对中国的科技制裁禁令扩展到量子计算和人工智能等新兴技术领域。美国负责工业和安全的商务部副部长表示，拜登政府将与美国盟友“在短期内达成协议”，限制中国获得先进半导体和相关设备。

对于其他国家，美国国际贸易委员会（USITC）在一份声明中表示，将就半导体、集成电路问题调查三星、高通、台积电。美国宣布对俄罗斯实施半导体和航空技术制裁。美国将就无人机供应问题对俄罗斯和伊朗实施新制裁。

美国一系列单边制裁措施已经对全球数字经济发展造成巨大伤害，并推高逆全球化浪潮。发展权既是一项个人人权，同时也是一项国家或民族的集体人权。根据联合国《发展权利宣言》，国家有权利和义务制定发展政策，保障每个人发展均等、公平享有发展带来的利益；为了实现发展权，各国应努力消除各种国际性障碍，发达国家应采取行动为发展中国家提供全面发展的便利条件。而美国目前在网络等领域对其他国家的全面打压和制裁，显然是对发展中国家发展权的践踏，与国际社会实现平等发展的共同愿景背道而驰。

美国肆意操弄单边制裁手段，已经使它成为世界经济稳定发展的“破坏者”和“搅局者”。美国的单边制裁措施，本质是以牺牲他国人民的健康权和发展权为代价，实现打压竞争对手、攫取全球利润、维系自身霸权的目的。

美国应当立即停止单边制裁措施，停止制造全球性的普遍人权危机。

各国应当齐心协力，共同切除美国单边制裁毒瘤，使人人享有人权、人人得以追求和平与发展的愿望早日实现。

（作者：魏求月，系北京理工大学法学院智能科技风险法律防控工信部重点实验室研究员）

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