新华社北京12月20日电 （国际观察）白人至上、美国第一、富人优先——起底“美国例外论”的危险本质

新华社记者柳丝

霸权之危险，在于其不顾一切的自我中心主义、对他者的冷酷无情，以及为恶行所做的种种虚伪掩饰。从北美大陆近400多年的历史来看，残酷的种族主义、霸道的扩张主义、贪婪的物质主义贯穿其中，让今天的美国成为政治和历史学者罗伯特·卡根所言的“危险的国家”。

“白人例外”——殖民恶行留下的种族主义烙印

“今天，当数以百万计的美国家庭欢聚一堂庆祝感恩节时，许多人仍然不知道这个节日背后的真实历史。”今年11月24日，美国《福布斯》网站在一篇报道中指出，“事实是，对于原住民部落来说，这是哀悼的日子，而非庆祝日。”

感恩节，作为美国重要的传统节日，剥去温馨感人的故事包装，其背后的真实历史却是那么黑暗和血腥——当初拯救了“五月花号”白人移民的印第安人恐怕不曾想到，当越来越多白人移民者在北美大陆站稳脚跟后，自己的种族走上了一条几乎毁灭的“血泪之路”。

对于感恩节等美国历史的主流叙事，源自北美大陆的白人殖民者。

1620年，以清教徒为主体的一群白人移民乘坐“五月花号”帆船驶入北美洲东海岸的普利茅斯港，上岸前41名男性乘客签订了《五月花号公约》。这份被称为美国“立国根基”的文件写道：“为了上帝的荣耀，为了增加基督教的信仰，为了提高我们国王和国家的荣耀，我们飘洋过海，在弗吉尼亚北部开发第一个殖民地……”

1630年，马萨诸塞殖民地总督约翰·温斯罗普在率领移民到达北美大陆之前说：“我们将如‘山巅之城’。全世界的目光都注视着我们。”这句话几个世纪以来被无数美国人反复吟咏，为美国文化乃至美国人的世界观构建起一个经久不衰的隐喻：北美殖民者为全人类树立了“榜样”，改造他们眼中的“野蛮人”是其天然使命。

这是美国人广为宣传并引以为傲的历史，也是“白人例外”的写照，其突出表现如《福布斯》网站文章所述：在学校里，大多数孩子被教导，感恩节是庆祝哥伦布发现美洲的盛宴。印第安人把美洲交给白人，这样就可以创建一个自由、充满机会和信奉基督教的伟大国家，让世界其他地区从中受益。而美洲原住民遭白人殖民者野蛮杀戮和掠夺的历史却被刻意漠视。

这种根植于殖民历史与宗教思想的“白人例外”思维，天然带有蔑视其他文化的种族优越感。它长期主宰美国社会，使今天的美国本质上仍是历史学家小阿瑟·施莱辛格所描述的“一个种族主义的国家”。

历史上，无论是《独立宣言》中标榜的生而平等的“人人”，还是美国宪法创立者宣扬的“人民”，都仅限于白人。美国白人明确将自身置于印第安人、黑人、亚洲人、墨西哥人等族裔之上，并曾把这些群体长期排斥于美国主流社会之外。

尽管殖民、蓄奴、种族隔离等黑暗篇章已一一翻过，但这些滔天罪行背后的“白人例外”思想依旧根深蒂固。时至今日，白人精英群体仍在总体上把持着美国政治、经济等领域的关键位置，少数族裔依然面临长期、广泛、系统性的歧视。如今，许多印第安人被迫居住在资源贫瘠的保留地，人均预期寿命低于全国整体水平；非洲裔美国人至今“无法呼吸”，其死于警察暴力的可能性“几乎是白人的三倍”；亚裔遭受日益严重的“仇恨犯罪”，缺乏安全感……

可以说，白人“种族优越论”的幽灵始终在美国游荡。美国总统拜登也不得不承认，系统性种族歧视是美国“灵魂上的污点”。

“美国例外”——扩张历史形成的霸权主义底色

对内是“白人例外”的种族主义，对外则是“美国例外”的霸权主义。

“我们是世界上最独特的国家。”今年9月11日，拜登在“9·11”事件21周年纪念仪式上发表讲话，呼吁捍卫使美国“在世界上独一无二”的民主制度。

“独一无二”，是美国人长期以来反复强调的一个词语，其实质是认为美国与众不同、高人一等。这种“美国例外论”声称，自建国之日起，美国就是人类历史上独一无二的国家，代表了文明进步的方向。美国人自命“天选之子”，认为本国的价值观和制度优于其他国家，坚信自己肩负按照美国模式改造其他国家的使命，而且必定会成功。

卡根在《危险的国家：美国从起源到20世纪初的世界地位》一书中说，从清教徒时代开始，美国就不是“山巅之城”，而是一个“扩张的引擎”，“甚至在美国诞生之前，美国人就认为他们注定要成为全球领袖”。

数百年来，伴随着美国的一步步崛起、扩张、称霸，“美国例外论”深度融入美国的文化基因，成为美国对外政策的“逻辑起点”，为其侵略扩张、称霸世界披上了一件自认为“合理”的外衣。

美国哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特曾在《外交政策》杂志撰文说，“美国例外论”基于这样一种信念——美国是一个独特的有道德的国家……但冷静地看一看历史记录，就会发现大多数关于美国“道德优越”的说法都是假的。

自独立建国以来，美国在领土、势力上的扩张欲望从未停歇。从建国之初东部沿海13个殖民地的约80万平方公里，到现在的约937万平方公里，通过不断的战争、威逼、欺骗等手段，美国领土足足扩张了10倍多。对此，美国前总统西奥多·罗斯福曾直言不讳地称，美国的扩张就是“上帝赋予这个国家必然的道德使命”。

美国把美式价值观鼓吹为“普世价值”，热衷于输出意识形态。尤其是冷战结束以来，美国倚仗自身霸权，更加肆意地干涉他国内政，强推所谓“民主改造”，甚至频频发动侵略战争，触手所及，家国破败、社会动荡、民生凋敝。美国前陆军上校劳伦斯·威尔克森指出，“美国例外论”意味着数百万人的死亡、数百万人的伤残，以及数百万人的流离失所。

美国以国内法凌驾于国际法之上，不断玩弄双重标准，动辄毁约退群：自己拒绝加入《联合国海洋法公约》，却指责他国违反公约；对各国人权事务指手画脚，自己却拒绝签署多数人权条约；肆无忌惮地利用技术优势监控各国，却把“危害网络安全”的帽子扣到他国头上；自己放松监管酿成金融和经济危机，却把后果转嫁给他国……

美国经济学家杰弗里·萨克斯在《新外交政策：超越美国例外主义》一书中指出，“美国例外论”认为美国与众不同，拥有制定和打破国际游戏规则的固有权力，但这是一种“危险的幻想”，让美国“变成了一个流氓国家”，将给美国自身和世界带来危险。

“富人例外”——资本掌权催生的金钱至上病态

瑞银集团日前发布的报告显示，由于乌克兰危机升级、各国货币政策收紧、股市下跌等原因，2022年全球亿万富豪人数下降，但美国亿万富豪人数却不减反增，从去年的724人升至735人。美国盖洛普公司12月初的民调显示，由于美国通胀居高不下，超过半数的美国成年人表示自己的家庭遇到财务困难。凡此种种，凸显美国贫富鸿沟加大的严峻现实。

美国奉行的是资本主义制度，其宗旨就是以资为本、金钱至上，体现在社会文化层面是“富人例外”——有钱就可以为所欲为。

金钱决定社会地位——马克·吐温的《百万英镑》、菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》、德莱塞的《嘉莉妹妹》等美国文学作品，将美国底层民众挣扎生存、富人倚仗金钱呼风唤雨刻画得惟妙惟肖。

金钱决定教育机会——美国《纽约时报》2019年披露，包括耶鲁大学、斯坦福大学、南加州大学等在内的多家美国名校收钱办事，违规招收知名演员、企业高管、著名律师等的子女入学。

金钱决定话语权力——著名投资家沃伦·巴菲特曾坦言：“无疑，存在阶级斗争。但是，是我的阶级——富人阶级在发动战争，而且，我们在取得胜利。”在经济学家萨克斯看来，这场“战争”的突击部队是蜂拥进入国会和联邦政府的企业说客，武器弹药是用于游说活动和竞选捐款的巨额政治献金，宣传推手是以超级富豪鲁珀特·默多克为代表的媒体巨头。

在《美国真相》一书中，诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨指出，美国正逐步演变成一个“属于1%的人的国家”：经济和政治都只为那1%的人而存在，也被那1%的人操纵着。这1%的人主要聚集在一些最强大、最富有的利益集团里，涵盖金融、医疗保险、制药、能源、军工等行业。

2011年爆发的“占领华尔街”运动，正是美国那99%“草根”民众对“富人美国”的愤怒呐喊。然而，十多年过去，美国仍旧如洛克菲勒国际公司主席鲁奇尔·夏尔马所言，是“富人的社会主义，其他人的资本主义”。

国内问题丛生、矛盾重重，国外感召力下降，这是美国当前的写照。就如《华盛顿邮报》网站一篇题为《“美国例外论”的终结》的评论所言：“多年来，美国人经常看不起其他国家……我们以为自己与众不同，更好，甚至是例外。但其实，我们也就这样儿。”

(责编：于洋、崔越)