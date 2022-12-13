新华社北京12月13日电 （国际观察）“最大虚假信息散播者”——起底美国网络舆论操纵劣迹

新华社记者

“你知道谁是世界历史上最大的虚假信息散播者吗？是美国政府。”

在今年5月美国国会一场听证会上，联邦参议员兰德·保罗自问自答并举出一系列例证，其中包括2003年美国政府以“大规模杀伤性武器”为借口入侵伊拉克。

时任美国国务卿科林·鲍威尔在联合国安理会会场上手拿一管白色粉末，指认伊拉克研制“大规模杀伤性武器”的一幕，已作为美国政府在国际场合公然撒谎的“名场面”载入史册。

长期以来，美国政府一直散播虚假信息、编织谣言暗网，以操纵舆论、妖魔化他国、维护自身霸权。

虚假信息闪电战——“仿佛有人轻按了一个开关”

在澳大利亚阿德莱德大学数学科学学院研究人员看来，今年2月24日乌克兰危机升级那天，“仿佛有人轻按了一个开关”，社交媒体推特上宣扬反俄立场的账号“突然爆发”，每小时出现多达3.8万条带有“支持乌克兰”标签的推文。此后一个星期内，累计有约350万条渲染恐俄情绪的推文在不断传播，其中多达八成来自机器人账号。这样快速、大规模的网络舆论攻势，堪称一场“虚假信息闪电战”。

据美国《每月评论》网站报道，美国国家安全局局长、网络司令部司令保罗·中曾根5月披露，网络司令部一直在进行多项支持乌克兰的信息行动。

俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所所长费奥多尔·沃伊托洛夫斯基接受新华社记者采访时说，俄罗斯正面临“典型的宣传陷阱”，美国政府利用跨国媒体展开反俄宣传攻势，一些博客和社交媒体账号也积极参与其中。

美国通过社交媒体大规模散播虚假信息、大肆操纵舆论的劣迹也被其他研究人员印证。澳大利亚研究院2020年发布的一份报告显示，数以千计的推特账号曾在10天内大量转发新冠病毒相关信息，“步调一致、有组织地散播新冠病毒是中国‘生化武器’的阴谋论”，而这些“网络水军”都与美国有关。

“在利用各种手段进行信息战和宣传战方面，美国堪称炉火纯青。”沃伊托洛夫斯基说，美国把俄罗斯和中国视为“挑战”和“对手”，以“国家安全”为借口，针对两国发起信息战和宣传战，且攻势不断加强。

实际上，美国网络信息战和宣传战的目标不仅是俄罗斯和中国。在全球范围内，美国政府借助网络谣言构陷他国、煽动“颜色革命”的案例不胜枚举。

古巴政府2021年7月公布的证据显示，自当年6月中旬起，美国境内一些反古势力在美国政府资助下，通过社交网络蓄意散播“新冠疫情下古巴医疗体系崩溃”的谎言，以此为借口煽动对古巴进行军事干预。

美国《华盛顿邮报》援引美国斯坦福大学网络观察室的一份报告报道说，社交媒体脸书和“照片墙”2020年9月曾发现，有上百个账号和主页被用来向委内瑞拉、玻利维亚、墨西哥等国受众传播虚假信息，扶植这些国家受美国支持的反对派势力，推动政权更迭。而这些账号和主页均与一个总部设在华盛顿的公关公司有关。

听不到的声音——“深度政府”与“狼群战术”

社交媒体的兴起为美国大规模操纵舆论提供了新环境和新手段。美国政府以欺骗为目的，在网络空间大量散播虚假信息，这种所谓“影响力行动”的具体操作手法及其背后的隐秘网络，在斯坦福大学网络观察室和社交网络分析机构格拉菲卡研究公司今年8月联合发布的报告《听不到的声音——五年来亲西方的隐蔽影响力行动评估》中，被揭开一角。

基于对推特、脸书、“照片墙”等社交媒体200多个虚假账号的分析，研究人员发现一个“在多个社交媒体平台间相互关联、用欺骗性策略在中东和中亚地区宣传亲西方叙事的账号网络”。这些账号参与“持续近5年的一系列秘密宣传攻势”，“持续推进有利美国及其盟友利益并反对俄罗斯、中国和伊朗的叙事”。

通过分析各社交媒体平台提供的数据，研究人员推断，这些账号部分与美国国防部“跨区域网络倡议”有明显关联。“跨区域网络倡议”2008年由美国特种作战司令部发起，利用一系列网站影响舆论认知，为美军行动提供“信息支援”。

这些账号按照目标受众所在国家和地区分为不同群组。为扩大舆论操纵效果，各群组账号经常“协同行动”，甚至按照一定时间间隔自动发帖。部分账号还试图掩盖这类协同行动，例如在使用相同图片时对图片说明和标题做少许修改，在协同发出的帖子之间“插播”一些关于文化、自然美景之类的内容，以“掩盖有政治动机的活动”。

这些账号惯用的传谣套路包括：以盗用、篡改或人工智能生成的照片充当头像；以“独立媒体”“当地居民”等虚假身份，在同一时段发出高度一致的内容；通过添加标签、转发请愿等方式把谣言炒热。为炮制“热门话题”，这些账号在某些情况下高度活跃、集中发帖。最典型的案例就是，乌克兰危机升级前后，中亚群组日均发帖近200条，大肆渲染俄罗斯对中亚国家的所谓“威胁”。

这些账号经常转发来自亲西方媒体、美国驻外使领馆、美军等方面的消息，有时还刻意把转发的假消息包装成原创，或与其他关联账号、网站互转链接。

这让人不由想起“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇和“棱镜门”事件揭秘者爱德华·斯诺登先前的爆料。根据他们披露的文件，一个由美国中央情报局和国务院等机构组成的“深度政府”，在舆论操纵方面扮演着“指挥中心”角色，负责设定舆论攻击目标，进行话题设置，再由美国政府、西方媒体、政客、智库等迅速跟进炒作，上演“狼群战术”。显然，社交媒体虚假账号也是这个“狼群”中的一部分。

“新冷战的武器”——妖魔化反对美国霸权主义的国家

正如《每月评论》网站文章所言，越来越多证据表明，美国等西方国家已将社交媒体平台变为“新冷战的武器”。

为达到控制这些平台的目的，美国不择手段。

西方学者研究发现，美国政府长期利用人员渗透来掌控网络舆论场。美国各大社交媒体公司常年雇佣具有情报部门或军方背景的人员。这些人往往被安插在数据分析、网络安全、内容审核等重要岗位，直接影响社交媒体思维方式和问题处理方式，进而影响面向全球数十亿网民的信息流。

英国格拉斯哥大学媒介研究小组成员艾伦·麦克劳德撰文披露，在谷歌公司“信任与安全部”里“到处都是前中情局特工”，曾在中情局任职超过10年的人比比皆是。脸书母公司“元”公司、推特、优兔等也存在类似现象。

麦克劳德指出，中情局一项重要工作就是以所谓“美国国家安全”为借口向公众散播谎言。曾任中情局局长的前国务卿迈克·蓬佩奥2019年曾在一次讲话中“交底”：“我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃。我们关于这些有一整套训练课程！”如今，由曾在中情局长期工作的人来决定社交媒体传播的信息，这就是“问题所在”。

美国左翼新闻网站MintPress援引曾在美国情报机构供职27年的伊丽莎白·默里的话说，美国情报机构与社交媒体公司之间存在“旋转门”现象，即情报机构人员前往社交媒体平台任职一段时间后又回到情报机构工作。麦克劳德认为，这对其他国家，尤其是“追求独立于美国外交政策的国家”而言，意味着国家安全风险。（参与记者：郜婕、包雪琳、陈丹、韩冰、高文成、孟菁、黄河）

(责编：贾文婷、燕勐)