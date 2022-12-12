中新网12月9日电 据美国有线电视新闻网(CNN)8日对卫生与公共服务部数据分析，美国今冬的医院病床使用率超过80%，达到新冠疫情以来新高。而且占用病床的不止是新冠患者，住院的呼吸道疾病患者也出现激增。

据报道，全美医院病床使用率超过80%，过去两周上升了8个百分点。自2020年年中以来的绝大多数时间里，美国医院的病床占用率都超过70%。但只有在今年1月，也就是奥密克戎变种传播期间，病床占用率达到80%。

当前，美国正面临更广泛的呼吸道疾病季节。美国疾病控制与预防中心(CDC)称，除了六个州外，其他所有州都在经历“高”或“非常高”水平的呼吸道病毒传播，季节性流感活动“处在高峰并继续增加”。

据悉，感恩节这一周因流感住院的人数几乎是前一周的两倍。

美国医院协会质量与患者安全事务副总裁福斯特透露，流感患者的涌入是医院人满为患的一个关键原因。

CNN报道称，今年1月，约四分之一的医院床位被新冠患者占用。但根据卫生部的数据，现在只有约6%的床位用于新冠患者。

美国卫生部长贝塞拉上周在给州长的一封信中指出，流感和其他呼吸道病毒正在给美国的卫生系统带来“越来越大的压力”。

贝塞拉还写道，拜登政府“随时准备继续在资源、物资和人员方面帮助(各州)”，但拜登此前拒绝就对儿童造成破坏性影响的呼吸道合胞病毒(RSV)宣布紧急状态。

医院的床位容量每天都在变化，医院会根据人员配备和其他资源进行调整。截至8日，约10%的医院报告“严重人手短缺”。罗得岛州有超过90%的医院床位在使用，另有8个州病床占用率超过85%。

过去几个月，儿科医院的病床占用率也明显升高。目前儿科医院约76%的病床正在使用，而近年来的平均使用率约为三分之二。

(责编：贾文婷、刘洁妍)