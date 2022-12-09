据福克斯新闻网商业频道7日报道，美国盖洛普公司的一项最新民调显示，超半数的美国成年人表示，由于通货膨胀，他们的家庭经历了财务困难。

周二公布的这项调查结果显示，55%的美国成年人表示通货膨胀让自己的家庭经历了财务困难，这一比例比8月份仅下降了一个百分点。此外，有13%表示他们正在经历“严重的”财务困难，导致他们“维持目前生活水平”的能力受影响。

根据盖洛普公司此前的数据，今年1月认为通货膨胀给其家庭带来财务困难的美国成年人比例为49%，去年11月则为45%。

该公司的调查还统计了在不同收入群体中，认为自己的家庭因通货膨胀而面临财务困难的人各占多少。在低收入人群中，这一比例为77%。 在中等收入人群中，这一比例大约为60%。在高收入人群中，这一比例是42%。

报道提到，这项在线调查于11月9日至27日在1800多名美国成年人中进行，误差率为3%。

福克斯新闻网商业频道还指出，美国的通货膨胀率在10月份略有下降，但还是徘徊在令人痛苦的高水平。

美国劳工统计局12月1日公布的数据显示，美国10月份个人消费支出（PCE）价格指数环比上涨0.3%，同比上涨6%。与此同时，美国劳工部 11月公布的数据显示，美国10月的消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，同比增长7.7%。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）11月25日援引国际评级机构穆迪对美国10月份通胀数据的分析报道称，飙升的通胀推高美国家庭支出，与去年相比，全美家庭平均每月不得不为相同的商品和服务多支付433美元。

（来源：环球时报新媒体）

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