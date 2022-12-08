新华社华盛顿12月6日电（记者孙丁）美国《华盛顿邮报》6日刊文说，美国警察2021年共射杀1047人，创该报纸统计这一数字以来最高纪录。

《华盛顿邮报》数据库显示，2015年至2021年，美国警察射杀人数几乎逐年增加，其间累计约7000人死于警察枪口下，但美国联邦调查局的数据库仅记录了其中不到四成的死亡人数。

《华盛顿邮报》认为，官方数据不全面导致美国警察滥用暴力的情况不能得到真实反映，使问责工作更加复杂。该报纸数据库还显示，美国非洲裔被警察射杀的数量可能高于联邦调查局的数据。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员拉肖恩·雷认为，联邦调查局数据库很大程度上是失败的，一些执法单位虽得到联邦政府拨款却不报告警察枪击事件，这反映出美国警务组织结构以及政府资金运作系统的缺陷。

长期以来，美国警察因暴力执法和种族歧视问题饱受诟病。美国“警察暴力地图”网站提供的数据显示，今年截至12月3日，美国警察已打死1074人，其中非洲裔占24%，而非洲裔在美国总人口中仅占13%。

(责编：贾文婷、刘洁妍)