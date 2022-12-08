人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

《华盛顿邮报》：美国警察去年射杀人数创纪录

2022年12月08日09:38 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿12月6日电（记者孙丁）美国《华盛顿邮报》6日刊文说，美国警察2021年共射杀1047人，创该报纸统计这一数字以来最高纪录。

《华盛顿邮报》数据库显示，2015年至2021年，美国警察射杀人数几乎逐年增加，其间累计约7000人死于警察枪口下，但美国联邦调查局的数据库仅记录了其中不到四成的死亡人数。

《华盛顿邮报》认为，官方数据不全面导致美国警察滥用暴力的情况不能得到真实反映，使问责工作更加复杂。该报纸数据库还显示，美国非洲裔被警察射杀的数量可能高于联邦调查局的数据。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员拉肖恩·雷认为，联邦调查局数据库很大程度上是失败的，一些执法单位虽得到联邦政府拨款却不报告警察枪击事件，这反映出美国警务组织结构以及政府资金运作系统的缺陷。

长期以来，美国警察因暴力执法和种族歧视问题饱受诟病。美国“警察暴力地图”网站提供的数据显示，今年截至12月3日，美国警察已打死1074人，其中非洲裔占24%，而非洲裔在美国总人口中仅占13%。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部