新华社埃及沙姆沙伊赫11月10日电（记者姚兵 沈丹琳）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）中国角10日举行边会，介绍中国适应气候变化战略与行动。

中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民在边会致辞时说，作为受气候变化不利影响最为严重的国家之一，中国一贯坚持减缓和适应并重，在努力减缓的同时主动开展适应行动。中国正在积极推动开展气候变化影响和风险评估，深化气候适应型城市建设试点，强化水资源保护和利用等重点领域以及青藏高原、黄河流域等关键脆弱区域适应气候变化行动。

赵英民介绍，在推进国内适应气候变化工作的同时，中国还在积极开展适应气候变化国际合作，2018年与有关国家共同发起成立全球适应委员会，2019年推动全球适应中心在北京成立中国办公室。此外，中国还通过气候变化南南合作为发展中国家提供设备，支持其提高自然灾害监测预警和适应气候变化能力。

赵英民说，中方呼吁发达国家要切实承担起应有的责任和义务，加大对发展中国家适应行动的资金支持力度。

本场边会由中国生态环境部、亚洲开发银行和全球适应中心联合主办，来自适应气候变化领域的政府官员、国际组织、研究机构等专家学者与会，围绕适应气候变化政策与行动展开探讨。

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