人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

巴基斯坦卫生部长高度评价中国（广西）援巴抗洪医疗卫生专家组

2022年11月11日21:38 | 来源：新华网
小字号

新华社伊斯兰堡11月11日电（记者蒋超）巴基斯坦卫生部长阿卜杜勒·卡迪尔·帕特尔10日在此间表示，巴方感谢中国政府及时派出援巴抗洪医疗卫生专家组，为巴应对洪灾后各类疫病带来巨大帮助。

帕特尔当天在首都伊斯兰堡会见了中国（广西）援巴抗洪医疗卫生专家组全体成员。他表示，巴中友谊长远深厚。在巴遭受洪灾后，中方不仅向巴方援助各类物资，还及时派出医疗卫生专家组前往受灾严重地区实地考察研究，帮助巴方完善提升灾区医疗救护系统。专家组的工作为巴方提供了巨大帮助，巴基斯坦人民不会忘记。

中国（广西）援巴抗洪医疗卫生专家组组长黄文新表示，中方专家组此行与巴有关部门开展密集工作交流，走访了灾区救济营及医疗营，进行蚊媒滋生地调查和生活饮用水余氯含量检测，与巴医务人员一道开展义诊，并捐赠了一批灾区急需的药品和医疗物资。专家组除将提交有关工作报告外，愿继续发挥专业所长，为巴灾后卫生体系的重建贡献力量。

据悉，中方专家组于10月28日抵巴，成员专业领域涵盖普通外科、呼吸内科、消化内科、传染病科、皮肤病科及护理等临床医学领域以及急性传染病防治、环境消杀等卫生防疫领域。

(责编：杨光宇、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部