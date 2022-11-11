新华社伊斯兰堡11月11日电（记者蒋超）巴基斯坦卫生部长阿卜杜勒·卡迪尔·帕特尔10日在此间表示，巴方感谢中国政府及时派出援巴抗洪医疗卫生专家组，为巴应对洪灾后各类疫病带来巨大帮助。

帕特尔当天在首都伊斯兰堡会见了中国（广西）援巴抗洪医疗卫生专家组全体成员。他表示，巴中友谊长远深厚。在巴遭受洪灾后，中方不仅向巴方援助各类物资，还及时派出医疗卫生专家组前往受灾严重地区实地考察研究，帮助巴方完善提升灾区医疗救护系统。专家组的工作为巴方提供了巨大帮助，巴基斯坦人民不会忘记。

中国（广西）援巴抗洪医疗卫生专家组组长黄文新表示，中方专家组此行与巴有关部门开展密集工作交流，走访了灾区救济营及医疗营，进行蚊媒滋生地调查和生活饮用水余氯含量检测，与巴医务人员一道开展义诊，并捐赠了一批灾区急需的药品和医疗物资。专家组除将提交有关工作报告外，愿继续发挥专业所长，为巴灾后卫生体系的重建贡献力量。

据悉，中方专家组于10月28日抵巴，成员专业领域涵盖普通外科、呼吸内科、消化内科、传染病科、皮肤病科及护理等临床医学领域以及急性传染病防治、环境消杀等卫生防疫领域。

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