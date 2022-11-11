新华社北京11月11日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚11日说，中方欢迎包括德国企业在内的各国企业来华投资兴业，分享中国发展机遇，实现互利共赢。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，10日，8家德国行业龙头企业首席执行官联合发表署名文章，坚信中国将保持基本增长动力，德国企业在华经营极大提高了德企自身竞争力，对提升德经济实力至关重要。请问发言人对此有何评论？

赵立坚说，中德同为世界主要经济体，互为重要合作伙伴。过去50年，两国贸易规模增长近千倍，今年1至9月，德国实际对华投资增长114%。这是中德双方秉持互利共赢原则、深化合作的成果，也同德国企业的积极参与密不可分。

“中国始终坚定不移扩大对外开放，持续打造市场化法治化国际化营商环境，这将为包括德国企业在内的世界各国企业来华投资兴业提供更多机遇。”赵立坚说，中方欢迎包括德国企业在内的各国企业来华投资兴业，分享中国发展机遇，实现互利共赢，为世界经济稳定、繁荣、可持续发展注入更多活力与信心。

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