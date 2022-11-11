新华社纽约11月11日电（记者杨士龙）美籍华人水文专家陈霞芬10日说，她与美国政府就她被错误起诉和被解雇两起诉讼达成和解协议。

陈霞芬在一封公开信中说，美国商务部将赔偿她55万美元，她将在10年时间里从美国政府获得总计125万美元的年金。此外，美国商务部正安排她与一名高级官员私下会晤，该部还会发出一封表彰信承认她在担任美国政府水文专家期间所取得的成就。

她强调：“当然，再多的钱也无法完全弥补我所经历的不公正。但是今天的和解是为我和众多遭受美国政府不公正调查的美籍华人在伸张正义方面所迈出的至关重要的一步。”

陈霞芬表示：“今天的和解清楚地表明，针对特定族裔的歧视是不可接受的。美国政府不能逃脱这些错误行为所导致的后果。”

陈霞芬原供职于美国国家气象局。2012年，美国商务部下属的调查与威胁管理局开始对陈霞芬进行非法调查。2014年，她被美国联邦调查局和司法部以涉嫌“间谍罪”为名逮捕和起诉。2015年，检方在没有给出解释的情况下撤诉，但被解雇的陈霞芬却一直未能恢复工作。她为此提起诉讼。

陈霞芬的遭遇在美国国内引发巨大争议，被广泛认为是歧视华人的一个典型例证。

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