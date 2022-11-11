“外交部发言人办公室”消息，在11月11日外交部例行记者会上，澳亚卫视记者提问：美国总统国家安全事务助理沙利文称，美方将向台湾通报中美元首会晤情况，相信台方将对美方支持台海和平稳定的立场感到“安全和舒适”，美方遵守“与台湾关系法”，将为台湾防卫提供支持。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。当前台海局势紧张，根源是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这种行径才是对台海和平稳定的破坏。

美台官方往来违反美方作出的仅同台湾保持非官方关系的承诺。所谓美将向台湾通报中美元首会晤情况更是严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，性质十分恶劣。中方对此坚决反对。

美方单方面炮制的所谓“与台湾关系法”与中美三个联合公报原则和国际关系基本准则背道而驰，中方从一开始就坚决反对。美方无权将国内法凌驾于国际法之上，更不得借此干涉中国内政。在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是所谓“与台湾关系法”。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，以实际行动落实不支持“台独”的承诺，不要将中美关系引向危险境地。

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