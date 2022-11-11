人民网缅甸皎漂11月11日电 （记者李秉新）由云南援外机构和中信联合体共同发起的“皎漂未来”项目——医疗物资捐赠仪式11日在皎漂县人民医院举行。中信缅甸副总经理马传福、中信联合体成员云南建设投资控股集团有限公司下属云南海外投资有限公司总经理刘爱军、皎漂县人民医院院长耶伦貌、皎漂县本土民众发展组织主席吴宁羌貌等以线上线下方式出席捐赠活动。

中信缅甸副总经理马传福在致辞中表示，“皎漂未来”公益活动代表着中信联合体愿与皎漂民众携手共创美好未来的初衷与决心，也是皎漂特区项目以人为本、共同繁荣、环境友好原则的具体体现。此次医疗物资捐赠活动是中信联合体与云南援外联合实施的“皎漂未来”系列民生活动的一部分，在云南商务厅指导支持下，由中信联合体成员云南建投、中信缅甸和当地社区组织皎漂县本土民众发展组织联合实施，向皎漂县人民医院捐赠价值7万人民币的呼吸机、心电图仪、检查台、轮椅等医疗设备和器械，以提升皎漂县人民医院硬件设施，为当地民众创造更好的就诊条件。

中信联合体向皎漂县人民医院捐赠医疗设备。人民网记者 李秉新摄

皎漂县本土民众发展组织主席吴宁羌貌致辞感谢中信联合体对皎漂的帮助。他说中信联合体靠自身实力中标皎漂深水港和工业园项目，为皎漂民众带来许多福祉。缅甸医疗资源有限医疗水平落后，许多民众患病后往往无钱就医，中信联合体捐赠的医疗物资将会改善当地医疗状况，他还将与中信联合体一道为皎漂县人民医院修建新的CT设备用房，改善医院治疗条件。同时希望双方继续加强合作，携手增进当地民生福祉，共创美好未来。

皎漂本土民众发展组织主席吴宁羌貌感谢中信联合体捐赠。人民网记者 李秉新摄

皎漂县人民医院院长耶伦貌也在发言中感谢中信联合体为改善皎漂本地医疗条件所做的善举。他表示此次捐赠的医疗设备将不仅为皎漂镇居民提供更多治疗和康复手段，还将惠及周边郊区民众看病就医，中信联合体为皎漂地区办了件大好事。

据介绍，自2015年以来，中信联合体已在缅甸皎漂地区实施开展乡村公益基金、青少年职业技能培训、新冠疫情防疫物资和爱心米捐赠、移动诊所等公益项目，为成千上万名皎漂民众带去实惠。未来中信联合体还计划在皎漂实施一系列卫生、健康、环保、培训类公益项目，继续为改善皎漂民生履行应尽社会责任，让更多当地民众从皎漂深水港和工业园项目中受益。

(责编：苏缨翔、张悦)