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最新动态：俄方表示正按计划向第聂伯河东岸转移 泽连斯基说乌军在南部战线收复41个定居点

2022年11月11日18:07 | 来源：新华网
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新华社北京11月11日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日说，俄联邦武装力量正严格按照既定计划向第聂伯河东岸预备阵地转移。乌克兰总统泽连斯基当天说，乌军在南部战线已收复41个定居点。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日通报说，俄联邦武装力量正严格按照既定计划向第聂伯河东岸预备阵地转移。此前一天，俄国防部长绍伊古下令在赫尔松方向的俄军撤出第聂伯河西岸，在东岸建立防御阵线。

——据乌克兰总统府网站10日晚发布的消息，乌总统泽连斯基在当天的视频讲话中说，在南部战线上，乌军已收复41个定居点。乌克兰武装部队总参谋部11日在社交媒体发文说，乌军9日在向赫尔松方向的进攻行动中收复了12个定居点，目前乌军向特定方向的进攻行动仍在继续。

——乌克兰武装部队总司令扎卢日内10日在社交媒体上说，乌方既不能证实也不能否认所谓的俄军从赫尔松撤出的消息。他表示，乌军将按照自己的计划继续进攻行动。

——据乌克兰国家通讯社10日报道，乌克兰武装部队总参谋部主要作战部副部长阿列克谢·格罗莫夫当天在新闻发布会上说，根据现有信息，俄方没有向乌方提出建立从赫尔松撤军的“绿色走廊”的要求。

——泽连斯基10日在社交媒体发文说，当天他与英国首相苏纳克通话，双方就冬季对乌国防支持和帮助进行了讨论。泽连斯基当天还与加拿大总理特鲁多通话，双方讨论了扩大援助的可能性及继续执行黑海农产品外运协议问题。（参与记者：华迪、李铭、李东旭）

(责编：苏缨翔、张悦)

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