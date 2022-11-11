新华社日内瓦11月10日电（记者陈俊侠 刘曲）第二批“国际湿地城市”颁证仪式10日在《湿地公约》第十四届缔约方大会日内瓦分会场举办。《湿地公约》秘书处为这批来自13个国家的25个新晋“国际湿地城市”颁发认证证书，其中包括安徽合肥、山东济宁、重庆梁平、江西南昌、辽宁盘锦、湖北武汉和江苏盐城7个中国城市。

中国此次被认证的7个城市中，合肥建有国家湿地公园5处、省级湿地公园3处，湿地保护率达75%，位居全省第一；济宁创建湿地乡镇32个、湿地村居56个、小微湿地124个；西南地区唯一受此殊荣的重庆梁平采取“小微湿地+有机产业、民宿康养、生态旅游”模式，建成400余个具有典型示范效应的小微湿地；南昌建有2处国际重要湿地，8处国家湿地公园，4处省级重要湿地，5处省级湿地公园；盘锦位处辽河入海口，是东亚-澳大利西亚候鸟迁徙的重要中转站和目的地，也是全球黑嘴鸥最大种群的繁殖地；武汉是中国内陆湿地资源最丰富的特大城市，也是全球同纬度地区和长江中下游湖泊型湿地的典型代表；盐城拥有2处国际重要湿地和中国首处滨海湿地类世界自然遗产。

《湿地公约》秘书长蒙巴在颁奖后对新获认证的湿地城市表示祝贺。她特别提到曾去过此次获得“国际湿地城市”认证、同时也是此次《湿地公约》缔约方大会的举办城市武汉，表示“我一直对武汉有着美好的回忆”。

武汉市副市长杨泽发在证书颁发现场说，武汉获得认证他十分激动，这不仅是因为武汉有很多湿地，更重要的是武汉这几年来践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强生态环境保护、水体的修复，探索人、自然和城市的和谐共生。

据悉，全球现有43个“国际湿地城市”，其中中国13个，数量居全球第一。2018年，在《湿地公约》第十三届缔约方大会上，中国的黑龙江哈尔滨、海南海口、宁夏银川、湖南常德、江苏常熟、山东东营6个城市获全球首批“国际湿地城市”认证。

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