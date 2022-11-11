新华社华沙11月10日电 通讯：成本飙升 污染加剧 波兰家庭过冬困难重重——聚焦欧洲经济严冬之二

新华社记者陈琛 张章

47岁的约安娜·马茨科维亚克-潘德拉曾担任波兰环境部副部长，是波兰能源领域的专家。在当下欧洲多地天然气供应紧张、价格飙升的背景下，她决定淘汰厨房里的燃气灶，改用电磁炉。她还为老房子购置了热泵和光伏板，为漫长冬天提前做准备。

眼下的波兰，能及时安装过冬新设施的人并不多。一方面，暴增的换新需求令设备供不应求，一时恐难到位；另一方面，普通家庭优先考虑成本，淘汰原有设施势必增加经济负担。

波兰煤电约占电力供应的70%，对进口煤炭依赖较大。波兰国家统计局数据显示，2020年该国进口的硬煤中，75%来自俄罗斯。然而，今年波兰追随美国对俄罗斯实施“禁煤令”，4月起就停止进口俄煤炭，比欧盟实施该项禁令还早。

强行切断与主要能源合作伙伴的正常贸易加剧了能源供应短缺，企业和民众不得不为制裁措施埋单。目前波兰煤炭价格已飙升至去年同期的4倍以上，全年电价预计上涨24%。

“不是每个人都能承受500%的燃料价格涨幅，”马茨科维亚克-潘德拉告诉新华社记者，许多波兰家庭在冬季来临之前没有储备足够的煤炭，“现在我们正面临供暖麻烦……从其他国家进口煤炭则涉及运输和分销渠道问题，这些都是巨大的挑战”。

波兰雾霾警报组织是当地知名的空气质量监测机构。机构发言人彼得·谢尔盖告诉新华社记者，调查显示大约60%的波兰家庭没有足够的取暖燃料过冬，这非常令人不安。

为降低民众取暖成本，解决过冬能源短缺问题，波兰政府6月决定暂停执行家庭取暖用煤质量标准。这项应对今冬能源危机的“权宜之计”引发了人们对环保问题和对脱碳减排政策倒退的担忧。

根据世界银行数据，欧盟50个污染最严重的城市中有36个位于波兰。

谢尔盖认为，能源紧缺、价格飙升、放宽煤炭质量规范等，都是波兰空气质量恶化的推手。“现在能源价格不断飙升，人们只能选择最便宜的燃料，甚至出现了燃烧垃圾取暖的情况。”面对即将到来的严冬，如果气象条件变差，污染将比往年更严重。

创办了一家能源转型智库的马茨科维亚克-潘德拉说，真正的挑战在于没有用于替代化石燃料的清洁能源。“波兰在能源转型上已经落后，如果继续下去，下一个冬天又会怎样？”

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