新华社日内瓦11月10日电 综述：中国履行《湿地公约》30年成效惠及全球

新华社记者陈俊侠 刘曲

《湿地公约》第十四届缔约方大会日内瓦分会场10日举办“《湿地公约》履约30周年——中国湿地保护与合理利用成就”主题边会。中国履约30年来始终坚持生态优先、系统治理、科学利用，形成了政府主导、部门协作、社会参与的湿地保护格局，与会人士纷纷称赞中国履约30年的成效惠及全球。

《湿地公约》是致力于湿地生态系统保护和合理利用的政府间协定，目前缔约方已发展到172个。中国1992年加入《湿地公约》，积极履行公约义务。

此次边会由中国国家林业和草原局主办，来自各缔约方、国际组织的近百名代表参加。中国国家林业和草原局副局长李春良介绍，30年来，中国湿地保护经历了摸清家底、抢救性保护、全面保护三个阶段，通过调查监测、工程规划、法规制度、科研宣教等组合拳，实现了湿地保护事业的历史性飞跃。

中国履约成效获得《湿地公约》秘书处及与会专家的积极评价。《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴表示，中国加入《湿地公约》30年取得了巨大成就，不仅在国家层面，在国际层面对湿地保护也具有绝对重要的意义。“我期待在不久的将来访问中国，亲眼看看宣传片中那些中国美丽湿地。”

英国皇家鸟类保护协会高级政策官员妮古拉·克罗克福德认为，中国滨海湿地保护成效显著，具有全球影响力。“我一直在参与黄海沿岸湿地保护工作，中国在这方面取得的进展，尤其是在过去5年中，对我和其他许多关心黄海沿岸水鸟的人来说有巨大的启发。”

《湿地公约》科技委员会主席、北京林业大学教授雷光春说，中国湿地保护修复实践具有全球示范意义。南京大学安树青研究员表示，中国在湿地保护援外培训中，多次将中国小微湿地保护恢复与管理作为专题课程，积极分享中国经验和中国智慧。

据介绍，履约30年来，中国建立了湿地保护修复制度体系、法律法规体系、调查监测体系，实施了三个五年期的《全国湿地保护工程规划》，指定了64处国际重要湿地，13座城市获得了“国际湿地城市”称号，完成了4100多个湿地保护修复工程项目，建立了600余处湿地自然保护区、900余处国家湿地公园。此外，中国还两次获得《湿地公约》秘书处颁发的“湿地公约奖”。

《湿地公约》第十四届缔约方大会5日至13日在中国湖北武汉主会场和瑞士日内瓦分会场同步举办。

(责编：杨光宇、白宇)