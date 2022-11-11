新华社渥太华11月10日电（记者林威）联合国官员10日介绍，超过一万人已经注册参加《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第二阶段会议，其中超过96位部长确认参加。

COP15第二阶段会议将于12月7日至19日在联合国《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔市举办。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛10日在线上媒体吹风会上，对COP15主席国中国在COP15第一阶段会议期间的组织和率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金等东道国举措再次表示赞赏。她说，此次COP15第二阶段会议期间，代表们将在中方领导下致力于解决关键问题。

她说，会议吸引了包括企业、金融机构、民间团体、青年、原住民和社区代表等社会群体的广泛参与。目前，在逾万名注册代表中，超过60%的是包括企业和金融机构在内的私营部门代表。穆雷玛对此表示欢迎。她说：“在《生物多样性公约》历史上从未发生过这种情况。这确实是一个积极的迹象。”此外，从目前的注册情况来看，来自非洲国家的代表占大多数。

此前中国生态环境部曾介绍，COP15第二阶段会议最重要的标志性预期成果就是通过“2020年后全球生物多样性框架”以保护陆地和海洋的生物多样性，使人类走上与自然建立可持续关系的道路。为了推动“框架”的谈判和全球生物多样性保护进程，中方作为主席国一直不遗余力地为相关会议筹备和谈判进程提供组织安排和指导意见。

COP15第一阶段会议已于2021年10月在云南昆明以线上线下方式成功举行，会议通过了“昆明宣言”，为全球生物多样性保护进程注入强大政治推动力。

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