新华社巴西利亚11月10日电（记者卞卓丹）来自中国和巴西的科技主管部门负责人、科研人员和外交官们10日在巴西利亚举办了“庆祝中巴科技合作协定签署40周年研讨会”。会议梳理和总结了两国在签署科技合作协定以来取得的成果，并着眼继续拓展合作渠道，深化合作内涵。

研讨会由中国科技部、巴西外交部以及巴西科技创新和通信部以线上线下结合方式共同主办，中国科技部部长王志刚、巴西科技创新和通信部部长保罗·阿尔温以预录视频方式出席。

王志刚在开幕致辞中指出，中巴科技合作协定的签署是两国科技合作的重要基石。40年来，两国在科技园区、抗疫科研、应对气候变化、航天、林业、农业等重要领域开展了卓有成效的合作，取得了令人瞩目的成绩，成为中巴关系发展的重要推动力量。

阿尔温表示，巴中科技合作历史悠久，成果丰硕，为两国关系提供支撑。巴中地球资源卫星、纳米技术研究与创新中心、能源与气候变化中心等项目收获大量科研成果，有效提高了两国科研能力。他特别提及在新冠疫情期间，巴中积极开展疫苗研发合作，守护人民生命健康。展望未来，阿尔温说：“巴中双方将满怀信心续推合作，共同迎接美好的未来。”

巴西外交部副部长萨博亚指出，在今年5月召开的中巴高层协调与合作委员会第六次会议上，双方就深化科技创新合作达成一致，“两国将持续拓展科技合作渠道，推动巴中关系持续深入发展”。

中国驻巴西使馆代办金红军表示，中巴同为具有全球影响的大国、金砖国家成员国和新兴经济体代表，科技创新各具优势、互补性强，在现代农业、数字经济、生物技术、新能源、公共卫生等领域具有较强合作潜力，希望双方进一步加强合作，积极探索促进科技和产业创新研究领域双边合作的机制，推动科研基础设施共建共享，加强科研机构及行业交流，深化科技人文交流互鉴，促进双边合作提质升级，为中巴关系发展注入新动能。

在研讨环节，两国政府官员、科研人员还就“中巴科研基础设施40年：中巴地球资源卫星项目和中巴气候与能源中心”“科研基础设施与中巴合作未来：从粒子加速器到量子计算”两个主题进行了深入交流。

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