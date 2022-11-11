新华社北京11月11日电 题：从“最贵”中期选举看“美式民主”

新华社记者叶书宏 谢彬彬

美国中期选举于8日举行，选情胶着，“烧钱”凶猛。据美国政治捐献数据库、无党派机构“公开的秘密”网站统计，2022年联邦以及州一级选举累计花费预计超过167亿美元，成为美国史上“最贵”中期选举。

这次选举无论对共和党还是民主党都至关重要，将影响未来两年政治环境乃至2024年总统大选。经济不景气的当下，存量博弈主导着美国政治，对社会经济资源的争夺异常激烈，这使得两党及其支持者试图孤注一掷，通过追加押注为自己“购买”影响未来政府决策的“期权”。《经济学人》刊文说，美国选举越来越“烧钱”是个长期趋势，党派对立让政治愈发成为“零和游戏”，因此利益集团和个人捐助者下的“赌注”也会更高。

社会撕裂是助推美国选举“涨价”的重要因素。贫富分化、政治极化、身份政治等因素导致群体利益冲突裂痕无处不在，疫情、堕胎、控枪、基建、公共债务等涉及经济民生方方面面立法，均成了党争博弈的擂台和筹码。如果说过去一个政党为了争夺选民要在十个政策问题上买广告影响选民，如今却可能要在二十甚至更多问题上投放广告，有些关键话题的广告支出还可能成倍增加。据美国全国公共广播电台报道，民主党今年在堕胎议题上的广告投入就是2018年中期选举的近20倍。

此外，两党彼此倾轧的算计也耗资不菲。例如，得克萨斯、亚利桑那、佛罗里达州的共和党籍州长将数以万计非法入境的移民用大巴或飞机送到东北部一些民主党主政的城市,目的是通过炒作移民问题来攻击民主党,以提升共和党支持率；再比如，民主党人耗资5000多万美元资助对手共和党竞选人参加党内角逐，因为他们认为这些人比其他共和党人在两党对决中更容易被自己击败……凡此种种无不是吸金“黑洞”。

可以说，民主共和两党的“烧钱”游戏有多激烈，美国人之间的“政治距离”就有多遥远。美国智库皮尤研究中心民调显示，90%的美国受访者认为不同党派支持者之间存在严重分歧，近六成美国受访者认为民众不仅在政策领域意见相左，甚至在一些基本事实方面也难以达成共识。今天的美国，“我是美国人”正渐渐被“我是共和党人”“我是民主党人”所替代。“公开的秘密”网站执行董事希拉·克鲁姆霍尔茨表示，与4年前相比，今年美国中期选举不仅政治分歧更突出，而且“烧钱”更凶猛，竞选支出激增又反过来加剧了美国政治极化。

选举投入越来越大，参选门槛越来越高，这无疑把更多参与者排除在外而为富豪阶层操弄金钱政治营造了温床，将美国政治不平等推向了极端。据《华盛顿邮报》报道，91%的美国国会席位由获得资金支持的候选人赢得，大企业、超级富豪以及代表他们的利益集团则是选举资金的主要来源。这些所谓“民意代表”成功当选后，往往为其背后金主服务，而不是为普通民众发声。一位美国联邦参议员曾指出：“有些人认为美国国会控制着华尔街，然而真相是华尔街控制着美国国会”。

越来越“贵”的选举，让民众对金钱操控下的所谓“民主政治”深感失望。美联社民意调查显示，美国每10人就有8人对政府表示不满。美国前总统卡特曾在电视访谈时公开表示，需要巨额资金支持的民主对美国政治体系构成“不可逆转的损害”。前总统奥巴马曾承认，美国的“政治活动中有太多的金钱介入”。金钱政治贯穿选举、立法、施政的所有环节，民众参政议政的权利受到极大限制，经济地位不平等转变并固化为政治地位不平等，再反向加剧经济不平等，建构于金钱之上的所谓“美式民主”，如果这还称得上是民主的话，也早已异化为“百分之一拥有，百分之一治理，百分之一享有”的“钱主”政治。

(责编：艾雯、徐祥丽)