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卡洛特水电站举办公众开放日活动

2022年11月11日09:51 | 来源：人民网-国际频道
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项目周边社区居民在开放日活动中参观卡洛特水电站。三峡南亚公司 供图

人民网伊斯兰堡11月11日电（记者程是颉）11月10日，三峡南亚公司在巴基斯坦卡洛特水电站项目举办公众开放日活动，活动以线上会议+现场参观相结合的形式召开。三峡国际副总经理、三峡南亚公司董事长秦国斌、巴基斯坦中巴经济走廊管理局能源团队、卡洛特项目周边社区居民等参加了活动。

卡洛特水电站于今年6月29日实现全面投产发电。经过近5个月平稳运行，卡洛特水电站举办首次公众开放日活动。开放日活动以“清洁能源——我身边的卡洛特水电站”为主题。活动现场，南亚公司为属地化员工颁发聘书；周边社区居民参观了卡洛特水电站溢洪道、大坝、厂房等设施，并与项目工作人员交流互动；当地小学学生们用画笔在涂鸦墙上勾画畅想“我心目中的卡洛特”。通过系列活动，当地区中近距离感受到电站投运前后在提供清洁能源、保护生态环境、融入当地社区、承担社会责任等方面发挥的综合效益。

秦国斌在致辞中表示，欢迎巴政府和当地居民到访卡洛特水电站。卡洛特水电站总对缓解巴电力短缺、改善巴能源结构、促进当地经济社会可持续发展起到重要作用，并助力实现全球“碳中和”目标。他表示，卡洛特举办公众开放日活动是开放包容、融通融合之举，是中巴友谊的生动写照。三峡集团将继续落实中巴经济走廊能源合作目标，为巴基斯坦经济社会发展提供更多的绿色能源，为当地人民创造更多福祉，为构建人类命运共同体做出积极贡献。

在卡洛特水电站装机72万千瓦，年均发电量约32亿千瓦时，预计每年可节约标准煤约140万吨，减少二氧化碳排放350万吨，可满足巴基斯坦500万人的用电需求。水电站建设期间，三峡积极主动承担履行企业的社会责任，为当地社区建设学校、医院、道路等20多个公益项目，开展生物多样性保护，实施奖学金计划资助33名学生完成了中巴联合办学的本科学习，每年为当地直接或间接提供4500多个就业岗位。

(责编：刘叶婷、常红)

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