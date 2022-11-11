“和平方舟”号医院船抵达印尼雅加达访问

人民网雅加达11月10日电（记者张杰）11月的印度尼西亚首都雅加达丹戎不碌港战舰列阵、碧波荡漾。经过8天的航行，执行“和谐使命-2022”任务的中国海军“和平方舟”号医院船于11月10日抵达这里展开友好访问。当地时间上午10时，当满载中国人民友好情谊的“和平方舟”号医院船一抵达码头，就受到印尼海军和当地民众，以及中国驻印尼使馆和中资机构、华人华侨代表的热烈欢迎。

印尼海军军事海运司令部司令哈里亚迪少将、舰队参谋长雅扬少将和卫生局局长阿古斯准将等在码头迎接。哈里亚迪少将在欢迎仪式上致词表示，非常欢迎中国海军“和平方舟”号医院船来访问，两国之间有着深厚的友谊，两国海军之间有着兄弟般的情意，他预祝这次访问圆满成功。

“和谐使命-2022”任务指挥员、中国海军邱文生少将和焦占锋少将等参加了码头欢迎仪式。邱文生少将在致词中说，中印尼两国交往源远流长，近年来双边关系不断深化，建立了全面战略伙伴关系。他表示，“和平方舟”号医院船继2013年9月访问雅加达后再次访问，全体船员将一如既往秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以过硬的能力、精湛的医术和良好的作风为印尼民众服务。他强调，刚刚闭幕的中国共产党二十大重申，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，中方愿同印尼一起努力，落实全球发展倡议、全球安全倡议，共同应对全球性挑战，携手开创人类更加美好的未来。他代表焦占锋少将和全体船员，向热情的印尼人民、印尼海军，向中国驻印尼大使馆和中资机构、华人华侨，致以诚挚的谢意和崇高的敬意！

欢迎仪式上，双方一起观看了印尼传统舞蹈表演，相互交换了礼品，并合影留念。

哈里亚迪少将介绍说，他曾参加过2013年“和平方舟”号医院访问雅加达和科莫多航行，他对当时登上医院船参观的感受现在依然印象深刻，对医院船赞不绝口，称赞中国海军为世界和平所做的贡献。

来自印尼茂物的华Eunice老人今年已经60岁了，因腿脚不便，专门让家人推她坐轮椅，驱车100公里来现场参加欢迎仪式。她前期通过网络新闻了解到这次访问的信息后，一直都很期待，希望能够早日来诊疗她的心脏疾病。她说，非常感谢中国海军“和平方舟”号医疗船访问印尼，给印尼华侨带来看专业医生的机会，感谢中国海军，也衷心祝福中国。

据了解，“和平方舟”号医院船计划于11月11日至17日，采取码头门诊和船上诊疗相结合的方式免费提供医疗服务。医院船还计划与当地医院开展线上病例研讨会，开展疑难病症远程视频会诊，进行深入医学交流。

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