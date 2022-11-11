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通讯：澳大利亚“熊猫竞赛”助力青少年了解中国文化

2022年11月11日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉11月10日电 通讯：澳大利亚“熊猫竞赛”助力青少年了解中国文化

　　新华社记者白旭　岳东兴

　　精美的珠花发簪，手工编织的新年福袋，还有中国古代皇帝头戴的冕旒……澳大利亚首都堪培拉的孩子们用手工作品展示了对今年“熊猫竞赛”参赛主题“中国传统个人配饰”的理解。

　　10日，来自堪培拉五所中小学校的几十个孩子，从4岁到17岁不等，凭借手工作品在第28届“熊猫竞赛”中获奖。这个活动由澳中友好协会首都地区分会主办，颁奖仪式在中国驻澳大利亚大使馆举行。

　　澳中友协首都地区分会主席卡罗尔·凯尔表示，受新冠疫情影响，今年参赛学校少了些，但还是收到了几百件作品，其中包括孩子们制作的手镯、扇子、佩剑等。

　　4岁的艾娃·福斯特来自莫森小学附属幼儿园，她凭借扇子获得最小年龄组三等奖。谈到为什么让孩子参与这个活动，艾娃的爸爸安德鲁·福斯特告诉记者，幼儿园鼓励孩子们多了解中国文化。

　　让孩子们多了解中国文化，这正是凯尔希望看到的。在颁奖仪式上，孩子们观看了舞狮表演，聆听了古筝演奏。凯尔说，很多孩子和家长可能首次走进中国使馆观看这样的演出。这种活动会增加他们对中国文化的兴趣，让他们再去影响周围的人。

　　凯尔认为，多了解中国文化，学习中文，对孩子们未来也会有帮助。中文讲得好，“将来找工作时可以增加很多机会”。

　　安德鲁·福斯特告诉记者，从明年开始，艾娃所在的幼儿园将会试行在一周的两天半里用中文教学，另外两天半用英文教学。

　　“与中国的经贸往来是澳大利亚经济的重要组成部分。可以肯定的是这（学习中国文化和中文）对艾娃的未来是有益的……或许她今后也是两国关系中的参与者。”安德鲁·福斯特说。

　　中国使馆文化公参松雁群表示，今年是中澳建交50周年，“熊猫竞赛”有了特殊的意义。“让孩子从小接触中国文化，从简单的文化符号入手，是一种很好的促进两国文化交流的形式。”

　　“熊猫竞赛”始于1995年，因首次活动以中国国宝大熊猫为主题而得名。该活动是在澳首都地区中小学开展的有关中国文化的推广活动，每年设置一个主题，旨在让澳青少年更多地了解中国文化，加深两国民众互相了解，促进文化交流。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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