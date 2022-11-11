新华社开普敦11月10日电（记者田弘毅 谢江）非洲规模最大、最具影响力的科技展会非洲科技节于7日至11日在南非海滨城市开普敦举行。科技节期间，来自中国的科技企业与南非本地企业签署合作备忘录，协力推进南非互联网数据中心建设，共同驱动非洲数字化转型升级。

本次非洲科技节的主题为“结合商业与科技创造一个更加美好、更具包容性的数字世界”，展示工业4.0、云数据服务、互联网安全、数据安全等领域的最新发展成果，吸引了包括中国移动、中国联通、华为等中国企业在内的众多国际企业参加。

中国移动国际有限公司（中移国际）与南非迈斯特派尔科技有限公司于8日签署合作备忘录。根据备忘录，双方将协作为电信、金融服务等企业构建互联网数据中心，提供解决方案。

中移国际中东及非洲区总经理王羿洲表示：“到2026年，非洲数据中心市场的投资预计将增长15%。借助此次合作，互联网、云服务等诸多领域的本土服务商将更便捷地使用高性能数据中心，进而共筑非洲数字未来。”

迈斯特派尔科技有限公司首席执行官门诺·帕森斯表示：“为非洲构筑更美好的数字未来，最好的方式便是与客户以及合作伙伴建立起长期的合作关系。我们很高兴能够与中移国际协力建设数据中心基础设施，助力完善非洲数字生态，从而促进创新，提升经济韧性，拉动经济增长。”

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