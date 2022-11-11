新华社联合国11月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军10日呼吁国际社会支持非洲国家增强反恐能力建设，解决恐怖主义根源性问题。

张军在安理会非洲反恐问题高级别会议上表示，国际反恐实践反复证明，只有当事国建立起专业、高效、强有力的安全队伍，才能对恐怖活动形成有效震慑。国际社会要针对非洲国家安全能力建设薄弱环节，在资金、装备、情报、后勤补给等方面加大支持力度。同非洲国家开展反恐合作时，要充分尊重当事国主权和开展对外安全合作的权利，不能附加其他政治条件。

张军说，要支持区域合作，筑牢地区国家共同安全防线。资金短缺是影响非洲反恐合作的重要问题。联合国秘书长古特雷斯建议通过联合国常规预算或维和摊款提供资金支持，这一思路值得安理会认真研究。中方支持联合国和非盟围绕萨赫勒问题开展联合评估，期待相关评估提出务实可行建议，重新激活萨赫勒和西非整体反恐合作。

张军强调，要标本兼治，解决恐怖主义根源性问题。单靠军事和安全手段无法全面、彻底解除恐怖主义威胁，必须着眼非洲实际情况，系统治理、综合施策。联合国要倾听非洲国家呼声，把发展议程置于更加重要的位置，为非洲发展营造有利环境、创造有利条件。同为发展中国家，中国对非洲国家渴望发展的心情感同身受。中方在中非合作论坛、共建“一带一路”、全球发展倡议等框架下积极开展合作，破解基础设施、人力资源、贸易投资等方面发展瓶颈，把资源向减贫、粮食安全、公共卫生等民生领域倾斜，帮助非洲国家消除政治动荡和恐怖主义滋生的土壤。

张军表示，要发挥联合国引领作用，深化对非反恐国际合作。反恐委员会、反恐执行局和联合国反恐办公室要发挥自身优势，在国际、区域和国家层面推动巩固反恐法律框架，加强情报共享，有针对性地帮助非洲国家提升立法、司法、执法等方面能力，增强反恐预防行动效果。非洲国家对联合国维和部队支持非洲反恐行动有所期待，联合国秘书处要高度重视，认真研究既符合维和部队宗旨授权、又契合非洲国家需求的解决方案。

张军说，中国始终是非洲反恐维稳的坚定支持者和积极贡献者。中方将继续同国际社会一道，以全球安全倡议为契机，为非洲打击恐怖主义提供更多支持，为非洲实现持久和平和可持续发展作出更大贡献。

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