人民网里约热内卢11月10日电 （记者吴杰）由汉考国际、巴西圣保罗州立大学孔子学院主办，坎皮纳斯大学孔子学院、巴西利亚大学孔子学院、弗鲁米嫩塞联邦大学孔子课堂协办的面向巴西的两场汉语水平考试留学中国宣讲会近日在线举行。中国八所高校应邀进行宣讲，吸引700余名巴西学生参与。

汉语水平考试（HSK）是一项国际标准化考试，重点考查汉语非第一语言的考生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。HSK每年定期在中国国内和海外举办，凡考试成绩达到规定标准者，可获得相应等级的《汉语水平证书》。

在8月31日、11月8日进行的两场宣讲会上，来自中国的清华大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学、中山大学、湖北大学、西安交通大学、华中科技大学八所国内高校分别进行宣讲，从学校环境、学科建设、人才培养、科学研究、办学条件、奖学金项目及申请流程等方面为巴西学生进行了全面介绍。例如湖北大学从中巴两国的联系以及学校与巴西的渊源逐渐展开，介绍了学校多元包容的校园文化氛围以及齐全的学科门类等，在校巴西师生分享了学习和生活体验，国际学生用武汉方言演唱了武汉民谣。

巴西圣保罗州立大学孔子学院外方院长路易斯·保利诺表示，随着中国国际影响力的日益提升，巴西人到中国学习交流很必要也很重要，中巴高校学生的交流互动，有利于加强中巴两国教育的互学互鉴，有助于培养促进两国合作的国际化人才。他还感谢孔子学院中方合作机构湖北大学对两次宣讲会给予的指导和大力支持。

据悉，作为HSK留学中国项目（海外）首批合作伙伴单位，巴西圣保罗州立大学孔子学院希望通过打造中巴教育的互动平台，畅通交流渠道，让更多中国高校走进巴西，让更多巴西民众深入了解中国教育，选择到中国留学。

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