新华社北京11月10日电 （记者王宾）外交部发言人赵立坚10日表示，在当前全球经济下行和保护主义上升的阴影下，跨国企业纷纷入场进博会，展现出看好中国潜力、拥抱中国市场的姿态与决心。中方将继续同国际社会一道，共同反对经济胁迫和科技霸凌行径，共同维护世界经济体制、规则和基础的稳定和全球产业链供应链安全。

当日例行记者会上，有记者问：日前，英特尔、AMD、高通、ASML等国际芯片巨头参加了本届进博会。英国《金融时报》等媒体评论认为，美对华芯片禁令不仅导致各大芯片企业面临收入上的巨大损失，而且也没有削弱全球芯片企业看好中国的信心。中方对此有何评论？

赵立坚说，正在举办的进博会吸引了包括美国大型半导体企业在内的一众跨国半导体企业参展，覆盖从半导体制造设备、晶圆制造、芯片设计、半导体材料等多个生产环节。特斯拉、微软、Meta、爱立信、西门子等跨国科技企业也围绕“元宇宙”、人工智能、机器人等前沿技术，向与会客商展示了其最新产品和设备。

“在当前全球经济下行和保护主义上升的阴影下，这些企业纷纷入场进博会，展现出看好中国潜力、拥抱中国市场的姿态与决心，证明中国推动高质量发展、扩大高水平对外开放符合时代发展进步潮流。”赵立坚说。

赵立坚强调，全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。个别国家一再滥用国家力量，将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，对华进行恶意封锁和打压，强推脱钩断链。“这不仅严重破坏国际贸易规则，也将割裂全球市场、损害全球产业链供应链安全稳定。这种自私自利的胁迫行径，实际上是将全人类的福祉捆绑在个别国家的反华战车上，不得人心，终将害己。”

“我们将继续同国际社会一道，共同反对经济胁迫和科技霸凌行径，共同维护世界经济体制、规则和基础的稳定和全球产业链供应链安全。同时，我们也将以本次进博会为契机，继续敞开开放的大门，为各国企业来华投资兴业提供便利，携手打造更加团结和繁荣的未来。”赵立坚说。

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