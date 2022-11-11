据新华社布鲁塞尔11月9日电 （记者潘革平）“中欧青年科学家对话未来”活动9日在布鲁塞尔举行，与会人士呼吁全球青年科学家加强交流与合作。这是2022世界青年科学家峰会的欧洲专场活动。

会议通过的《联合行动倡议》围绕“汇聚世界人才，共创美好未来”这一主题，提出了一系列具体行动，包括整合金融、艺术等领域青年人才，激发科技创新、多边主义和创业精神；鼓励对话、行动和改革，共同应对全球性重大挑战；联合举办国际论坛等以交流思想；有效利用世界青年科学家峰会创新创业平台，帮助年轻科学家实现梦想等。

中国驻比利时大使馆公使衔参赞吴刚、欧洲议会对华关系代表团前团长乔·莱嫩、著名管理学教授赫尔曼·西蒙等来自17个国家的150余名嘉宾在布鲁塞尔出席了线下会议，另有200多人在线上参会。

世界青年科学家峰会由中国科学技术协会、浙江省人民政府共同举办，从2019年开始每年在浙江省温州市举行。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 14 版）

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