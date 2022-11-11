本报记者 刘玲玲

法国《费加罗报》近日委托咨询公司所作的一项民调显示，受通胀高企影响，近75%的法国民众减少了消费支出；78%的受访者赞成向贫困群体、低收入家庭等提供有针对性援助，以补贴食品价格上涨。法国食品银行联合会近期发布的最新调查也显示，面对通货膨胀，法国食品银行系统接待的受援群体持续增加，越来越多民众愈加依赖食品银行的援助。近一半受访者表示家庭食品预算持续增加，特别是有孩子的家庭受影响更大。法国食品银行联合会呼吁政府扩大针对困难群体的援助。

法国食品银行系统包括79个支行和5749个附属协会，通过收集和分发食品，确保社会援助中心及相关协会的食品供应。要获得食品援助，民众需前往所在城市的社会援助中心进行评估，确定是否满足相应条件。法国食品银行联合会主管洛朗·尚皮耶指出，作为法国最大的食品援助网络，食品银行系统已经帮助了大约220万人，每月可为受援者节省约92欧元。“过去3个月，我们平均每周接待200多个家庭，帮助他们获得食品援助。”卡昂市食品志愿者协会主席马蒂娜·拉舍纳尔介绍。

今年以来，法国消费者价格指数（CPI）涨幅屡创新高，10月份CPI同比上涨6.2%。当前，法国超市商品涨价严重。根据法国消费数据统计所的数据，肉类、意大利面、纸巾等日常消费品价格8月同比上涨7.9%，其中冷冻肉类以超过28%的涨幅位居榜首。法国《世界报》报道称，缺乏经济来源的青年学生同样面临沉重的物价压力，更多人转向食品援助机构寻求帮助。今年以来，法国食品援助协会的食品供应站已扩展至30个，援助了3800多名大学生。

不过，包括法国食品银行系统在内的一些食品援助机构都面临物资供应不足的问题。法国诺曼底大区卡尔瓦多斯省食品银行负责人让·马克·叙尔热表示，以往食品银行的食物1/4来自超市，1/5来自农产品生产商，还有一半由法国政府及欧盟捐赠。现在，由于成本增加、产量减少以及超市建立反浪费部门等原因，食品银行的产品供应下降10%。叙尔热表示，食品银行联合会计划年内举办两场募捐大会，并将向政府寻求更多预算支持，努力帮助低收入家庭得到更多食物。

（本报巴黎11月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 14 版）

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