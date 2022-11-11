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卡塔尔升级交通基础设施

本报记者  管克江
2022年11月11日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　2022年卡塔尔世界杯开幕在即，卡塔尔的公交系统也进入了“世界杯时间”：从11月1日起，球迷可持“球迷一卡通”免费乘坐地铁和巴士等公交工具。

　　自2010年取得世界杯举办权以来，卡塔尔新建了7座体育场，另对一座进行了全面翻修。体育场之间最近距离5公里，最远距离75公里。当地媒体评价，卡塔尔世界杯将是历史上场馆“最紧凑”的世界杯。这样的安排大大缩短了球队和球迷的“赶路”时间，也提升了公交系统的使用效率。

　　为做好大赛服务工作，卡塔尔全力升级交通基础设施，修建了以公路、地铁、轻轨为主的公交系统。其中，多哈地铁一期工程分3条线路，共37个站点，总长近80公里，已于2020年全部投入运营。

　　世界杯期间，预计将有约1500辆中国宇通客车为赛事提供服务保障，其中包括888辆纯电动客车。这是新能源客车首次作为主力交通工具服务世界杯，也是国际大型体育赛事中首次大批量引入中国新能源客车。在一些半固定线路，卡塔尔还同大众汽车合作，推出了无人驾驶接驳车。

　　卡塔尔世界杯交付与传承至高委员会交通运输方面负责人萨尼·阿勒扎赫拉表示，卡塔尔在世界杯相关的交通基础设施方面投入约2000亿美元。“世界杯为卡塔尔提升交通基础设施创造了条件，但卡塔尔在这方面的目标不止于此。”

　　事实上，加强交通基础设施建设也是卡塔尔“2030国家愿景”的重要内容。愿景提出，将通过大力发展多元化经济，到2030年将卡塔尔打造成为一个可持续发展、具有较强国际竞争力、国民生活水平高的国家。为助力实现这一目标，卡塔尔还将新建一个港口、3条铁路线，扩大高速公路网等。

　　今年6月，卡塔尔政府发布了“卡塔尔交通规划2050”。根据规划，卡塔尔将推出286个交通基础设施建设项目，包括新建770公里长的公路、540公里长的公共交通网络、自行车道，应用智能交通技术等。卡塔尔首相兼内政大臣哈立德表示，“卡塔尔交通规划2050”将以可持续发展为中心，在经济发展和生态环境保护之间实现平衡，为应对气候变化作出贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月11日 14 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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