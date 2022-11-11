本报记者 黄培昭

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫举行，广大发展中国家代表和一些国际组织代表纷纷发声强调气候融资紧迫性，敦促发达国家尽快履行融资承诺，支持发展中国家应对气候变化。

埃及总统塞西表示，作为主办国，埃及将COP27世界领导人峰会命名为“气候落实峰会”，就是为了强调各方落实气候承诺。塞西指出，世界有必要让所有发展中国家，特别是非洲的发展中国家，感到他们的优先事项得到了回应和考虑，并让发展中国家在其能力和获得的资金数额范围内承担起应对气候变化的责任。

“在过去的50年里，干旱已造成非洲约50万人死亡及超过700亿美元的经济损失。当前，非洲之角正在经历40年来最严重的干旱，数百万人陷入困境。”肯尼亚总统威廉·鲁托呼吁，应承认非洲在应对气候变化方面的“特殊需求”，“发达国家应尽快兑现气候融资承诺。”

“我们需要1000亿美元拯救我们的雨林！”由非洲和南美洲热带雨林国家组成的雨林国家联盟将这句口号印在其展馆最醒目的位置。雨林国家联盟执行主任凯文·康拉德说：“为逃避1000亿美元气候融资，西方国家找了很多借口，每年却花费数万亿美元在其他事务上。很明显，他们只是不愿在应对气候变化问题上投资。1000亿美元是远远不够的，据我们测算，仅应对雨林面对的气候问题每年就需要4000亿美元，可西方国家承诺的这1000亿美元都尚未落实。”

斐济常驻联合国代表萨蒂延德拉·普拉萨德说：“气候变化对太平洋岛国的影响不言而喻，1000亿美元的气候融资不仅必须尽快落实，更要保证其可及性和分配的公平性。斐济面临着海平面上升和气候变化带来自然灾害的双重威胁，过去几年我们获得的应对气候问题的资金仅为需求的1/10，落实气候融资的步伐必须加快。”

国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示，在应对气候变化方面，应鼓励更多清洁能源投资注入发展中国家，推动气候融资落地是促进清洁能源发展的重要途径之一，希望发达国家履行气候融资承诺。

中国气候变化事务特使解振华表示，多边主义、团结合作始终是走出困境的必由之路，“共同但有区别的责任”原则、自主贡献机制依然是战胜挑战的必然选择。中方希望COP27聚焦落实，发达国家应率先切实提高减排力度，大幅提前实现碳中和，并在发展中国家最为关心的适应和资金问题上取得实质性成果。

“我们呼吁各方重信守诺，切实履行承诺和义务，携手推动《巴黎协定》行稳致远。我们希望发达国家尽快兑现1000亿美元承诺，并提出适应资金翻倍路线图，增进南北互信和行动合力。”解振华说，“我们愿与各方一道，坚持多边主义，共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，为应对全球气候变化挑战作出更大贡献。”

（本报埃及沙姆沙伊赫11月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 14 版）

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