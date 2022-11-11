本报记者 朱玥颖 李晓晴

11月7日至8日，国际竹藤组织成立二十五周年志庆暨第二届世界竹藤大会在北京举行。本届大会以“竹藤——基于自然的可持续发展解决方案”为主题，旨在推动竹藤产业健康发展、助力实现碳中和目标，探索竹藤发展新机遇，打造竹藤对话新平台。与会嘉宾认为，中国是国际竹藤组织的东道国，历来高度重视竹藤事业发展。期待中国与各成员国一道，进一步加强竹藤资源培育、保护和开发利用，努力推动竹藤在实现绿色低碳发展、应对气候变化、建设清洁美丽世界等方面作出新的更大贡献。

竹子作为绿色、低碳、可降解的生物质材料，在包装、建材等多个领域可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。联合国工业发展组织总干事穆勒表示，竹藤生长快且具有韧性，可提高森林覆盖率，提供收入来源，创造就业机会。联合国工业发展组织将继续支持利用好竹藤这一可持续发展的自然解决方案，推动竹藤为应对气候变化、减少贫困、修复退化土地等发挥作用。

中国是世界上竹类资源最丰富的国家，也是最早开发和使用竹子的国家。荷兰代尔夫特理工大学学者巴勃罗·范德卢特博士表示，中国植树造林为全球应对气候变化作出重要贡献，中国用竹子进行造林的成功经验值得其他国家借鉴。

近年来，中国竹产业的先进经验加快走向世界，促进南南合作，助力共建“一带一路”。中国曾为厄瓜多尔组织4期国际培训班，主题涉及竹子加工、竹产业可持续发展、灾后重建中的竹资源创新利用等。厄瓜多尔总统拉索在大会开幕式上的视频致辞中表示，中国是厄瓜多尔发展竹产业的合作伙伴，感谢中国为厄瓜多尔提供竹子生产和加工方面的培训资助，并选派高水平专家到厄瓜多尔分享经验。

加纳竹藤制品手工艺人乔治·萨尔朋此前参加了在四川省青神县举办的培训班，学会了立体竹编、平面竹编、竹家具制作等技术。回国后，他也当上了师傅：“我干了大半辈子的竹藤加工，制作手工艺品和家庭日用品。到了中国，我才知道竹子竟然可以生产出成千上万种产品。几年来，我把在中国所学应用到实践中，培训了200多名手工艺人，他们也都有了自己的生意。我希望把知识传授给更多年轻人，使他们获得谋生技能。”

在2018年中非合作论坛北京峰会上，中国提出实施绿色发展行动，并将“建设中非竹子中心，帮助非洲开发竹藤产业”作为措施之一。“埃塞俄比亚政府十分感谢中国政府帮助建立中非竹子中心，将加快中非竹子中心建设。埃塞俄比亚将继续支持国际竹藤组织各项工作，把竹藤视为促进可持续发展的自然解决方案，推动落实联合国2030年可持续发展议程。”埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克在大会开幕式上的视频致辞中表示。

本次大会期间，中国政府同国际竹藤组织共同发起“以竹代塑”倡议。国际竹藤组织理事会主席、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳表示，“以竹代塑”倡议必将惠及国际竹藤组织成员。得益于中国以及国际竹藤组织的知识经验，非洲国家有机会通过南南合作减少塑料污染，助力全球可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 03 版）

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