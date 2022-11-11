本报记者 于 洋

“中国共产党带领中国人民踔厉奋发、勇毅前行，在经济社会发展等各个领域取得举世瞩目的成就。中国坚持继承传统与开拓创新，走出了符合自身国情的发展道路。”保加利亚“一带一路”全国联合会主席扎哈里耶夫日前在接受本报记者采访时说。

72岁的扎哈里耶夫是保加利亚知名国际关系学者。自上世纪80年代以来，扎哈里耶夫10余次到访中国。中国日新月异的发展变化令他印象深刻，民众积极向上的精神风貌也令他难以忘怀。“在中国，我能真切地感受到，这里处处都充满着活力。”扎哈里耶夫说，“中国取得巨大发展成就的根本原因在于中国共产党的坚强领导。历经百年，中国共产党积累了应对各种风险挑战的宝贵经验。在全球疫情反复延宕、国际形势复杂多变的情况下，中国共产党和中国政府展现出了强大的战略定力。”

扎哈里耶夫说，中国理念、中国主张、中国智慧正为全球发展持续注入信心和动力，中国方案让更多全球性问题的解决成为可能。保加利亚是共建“一带一路”在巴尔干地区的重要节点，也是中国—中东欧国家农业合作示范区和中国—中东欧国家全球伙伴中心的牵头国。扎哈里耶夫表示，共建“一带一路”让保加利亚国际地位日益凸显。2017年，扎哈里耶夫发起成立保加利亚“一带一路”全国联合会。“联合会的创立引发各界浓厚兴趣，保加利亚工业协会、全国工商业联合会等组织，以及众多高校、科研院所等纷纷加入，让联合会成为促进保中关系发展的重要平台。”扎哈里耶夫说。

扎哈里耶夫强调，共建“一带一路”为保加利亚带来了实实在在的好处。保中两国经贸合作和人文交流日益密切，越来越多保加利亚的酸奶、葡萄酒、玫瑰制品等特色产品走入中国百姓家。数据显示，2021年，中保双边贸易克服疫情影响，逆势强劲增长40.8%，达到41.09亿美元，创历史新高。普罗夫迪夫农业大学鲁班工坊的成功运营，也为保加利亚源源不断地培养了职业技术人才。

扎哈里耶夫表示，不久前召开的中共二十大不仅将引领中国的前进方向，也将对世界的未来发展产生深远影响。“当前，面对世界百年未有之大变局加速演进，在关乎人类社会何去何从的十字路口，世界期待中国智慧和中国方案。”

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 03 版）

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