本报记者 陈效卫

“虽然时间已经过去22年了，但那仍然是一次令人难以忘怀的见面！”巴布亚新几内亚东高地省前省长拉法纳玛日前向本报记者回忆说。

2000年5月，拉法纳玛作为巴新东高地省省长率团访问中国福建省，双方准备签署建立友好省份协议和中国技术专家援助巴新菌草项目等文件。这是拉法纳玛第一次到访中国。当时福建省人口3400多万，而东高地省只有37万人。拉法纳玛坦言，由于两个省不论从人口规模还是从经济体量上看都相差悬殊，他对于访问能取得怎样的成效，心里并没有把握。

“令人激动的是，访问中时任福建省省长习近平会见了代表团成员。会见中，他一直面带微笑，耐心倾听，让我们有了宾至如归的感觉。”拉法纳玛说。

2021年11月19日，在第三次“一带一路”建设座谈会上，习近平主席回忆起20多年前的这件往事。在福建工作期间，他接待了来访的巴布亚新几内亚东高地省省长，“我向他介绍了菌草技术，这位省长一听很感兴趣。”

拉法纳玛那次访问福建的最大收获是让巴新与菌草结缘。菌草技术是福建省1986年的发明，成本低、管理简便且能防止水土流失，在中国已被证明是行之有效的富民技术，也有利于像巴新这样的发展中国家快速减贫增收和实现可持续发展。通过那次访问，东高地省不但与福建省结成了友好省，还获得了中方菌草和旱稻项目援助。“中方不但传授给我们种植菌草的经验，还派专家组来到巴新，结合东高地省的实际情况，简化种植技术，让我们的农民一学就会，直至丰收获益。”

多年来，习近平主席始终牵挂着巴新菌草项目。2018年11月，习近平主席对巴新进行国事访问，见证了中国援助巴新菌草、旱稻技术等一揽子项目协议的正式签署。在中国专家的帮助下，东高地省创造了巨菌草产量最高达853吨/公顷，农户旱稻产量达8.5吨/公顷，旱稻宿根法栽培创造了1次播种连续收割13次的纪录。

菌草给巴新农业带来巨大变化，成为名副其实的“致富草”。当地百姓感激地把菌草称作“中国草”，很多人甚至直接给孩子取名“菌草”。获知这些情况后，习近平主席欣慰地表示：“这一项目持续运作至今，发挥了很好的经济社会效益，成为中国同巴新关系发展的一段佳话。”

在南太平洋国家中，巴新不是菌草种植的唯一受益者。在斐济和汤加等国，菌草同样推动了当地经济发展，成为太平洋岛国农业发展的新希望。从中国引入的菌草，在这些国家减贫增收、防风固沙、治理水土流失和改良滩涂盐碱地等诸多方面发挥了不可替代的作用。如今，在习近平主席关心和推动下，从福建出发的神奇“中国草”已在100多个国家落地生根。拉法纳玛感叹说：“无私地援助发展中国家，是中国推动构建人类命运共同体的生动写照。”

“通读《习近平谈治国理政》后，我能时刻感受到蕴含其中的以人民为中心的思想，尤其体现在精准扶贫和生态保护等方面。”拉法纳玛表示，人类命运共同体理念告诉我们，没有人是一座孤岛。为了建设人类共同的家园，我们需要相互鼓励、扶持和帮助。中国提出共建“一带一路”倡议，是推动构建人类命运共同体知行合一的生动例证。

过去10多年来，中国企业在巴新承建了当地最大的综合性商业超市、最大啤酒麦芽处理车间、最大粮油加工厂、现代化的省议会大厦……拉法纳玛表示，巴新和中国互惠互利的合作解决了巴新发展过程中面临的很多现实问题，为两国携手迈向共同繁荣奠定了基础。

时光飞逝，岁月如歌。拉法纳玛动情地表示，他热切期待着与习近平主席再次相见。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 03 版）

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