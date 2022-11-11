王 迪

11月10日，第五届中国国际进口博览会落下帷幕。作为党的二十大后中国举办的首场重大国际展会，本届进博会实现了成功、精彩、富有成效的目标，让世界看到了中国推动各国各方共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇的决心和行动。

本届进博会也是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效后举办的首届进博会，RCEP各成员国均有企业参展。记者在食品及农产品展区看到，马来西亚的猫山王榴莲、柬埔寨的紫衣腰果、缅甸的香米……来自RCEP成员国的农产品种类非常丰富。长期从事东南亚地区农产品进口与分销业务的张龙告诉记者，RCEP生效以来，相关企业的进出口贸易明显增加。进博会为RCEP成员国的优质农产品提供了绝佳的展示平台，在今年的进博会上，他所在展台集中展示了RCEP成员国的绿色农产品。

在本届进博会期间举行的“RCEP与更高水平开放”高层论坛上，多国政要、国际组织负责人、专家学者和工商界人士等表达了对RCEP带来更多发展机遇的信心，展现出对推动开放合作、促进地区经济一体化的重视。新加坡贸易和工业部部长颜金勇在论坛发言中指出，RCEP必将为推动区域内更高水平开放、促进地区国家实现可持续和包容性增长发挥重要作用。

在为期近一周的采访中，记者感受最深的是各国参展企业对分享更多中国发展机遇的期待，对中国不断扩大开放的信心。“中国经济高质量发展将为各国带来更多机遇”“我们看好中国经济转型升级和不断扩大开放”“我们将继续坚定地深耕充满韧性、活力和潜力的中国大市场”……在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的背景下，连续举办5届的进博会对各国企业而言不仅是“锦上添花”，也是“雪中送炭”。新西兰恒天然集团相关负责人周德汉感慨：“年年如期举办的进博会，有利于发挥中国经济对世界经济发展的稳定器作用。”

中国已同26个国家和地区签署19个自贸协定，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，自2017年以来连续5年保持世界货物贸易第一大国地位，部署建设21个自贸试验区和海南自由贸易港，通过共建“一带一路”和进博会、服贸会、消博会等高水平开放展会积极推动全球开放合作，为完善全球经济治理贡献中国智慧、中国方案、中国力量。正如联合国贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘在“RCEP与更高水平开放”高层论坛上所指出的，在促进全球开放合作与维护多边贸易体制方面，中国发挥着越来越重要的作用。

“全球化进程短期内虽有逆流，但长期看还是会顺应历史大势，在曲折中滚滚向前。”在第五届虹桥国际经济论坛上发布的《世界开放报告2022》如是指出。开放是当代中国的鲜明标识。新时代新征程上，中国将继续坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国将继续以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 03 版）

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