雅万高铁试验段成功开展热滑试验

人民网雅加达11月9日电 （记者张杰）据从中国铁路国际有限公司悉，当地时间11月9日10时05分，伴随一列中国制造的高速动车组缓缓驶出德卡鲁尔站，雅万高铁试验段接触网热滑试验全面展开。接触网热滑试验是指在铁路接触网带电的情况下，通过试验列车受电弓的滑行，精确检测接触网与受电弓的弓网关系，检测受流网压等参数，确保高铁供电设备达到联调联试条件。承担此次热滑试验任务的是9月1日运抵印尼的雅万高铁动车组，这也是该动车组首次在雅万高铁线路上亮相。

为确保雅万高铁接触网热滑试验成功，中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头中方施工联合体，精心组织，严密安排，细化安全管理、技术支撑、应急处置等措施，确保热滑试验达到预期目标。经过1天的试验，全面检测了试验段牵引供电系统各项功能，相关指标参数表现良好，完全符合设计要求，为下一步动态检测创造了条件。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，设计时速350公里。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将会极大改善当地交通状况、带动沿线产业开发，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国务实合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

(责编：燕勐、张悦)