绚丽民族风 舞动中蒙情——蒙古国第九届中学生中国民族舞蹈大赛成功举办

人民网乌兰巴托11月6日电 （记者霍文）5日下午，以“绚丽民族风，舞动中蒙情”为主题的蒙古国第九届中学生中国民族舞蹈大赛在乌兰巴托歌剧院成功举办。舞蹈比赛现场，选手们精神饱满，宛若游龙，风姿翩跹。伴随着他们优美的舞步，中国的千年历史、万里河山如同一幅多彩的画卷徐徐展开：从孔雀嬉戏的热带雨林，到奔放热烈的佤族人家；从小桥流水的烟雨江南，到超前迈古的长安、洛阳；从骏马奔驰的北方草原，到如梦如幻的河西走廊……先贤、侠客、将军一个个粉墨登场，又一个个隐没于历史的光影中，充分展现了古老而沧桑的中国文化所传承的旺盛生命力。

经过近五个小时的激烈角逐，依据评委们从精神风貌、动作、表现力、技巧、编排、创意、音乐、服装等方面对选手表现的严格匿名评分，最终，达尔汗彩虹中学选送的节目《迦陵频伽》夺得桂冠，普通话中学选送的节目《月之花语》和鄂尔浑省额尔德民桑学校选送的节目《茉莉》获得二等奖；蒙古国立第23中学选送的节目《竹影》《踏春》、贺希格中学选送的节目《彝山花开》、普通话中学选送的节目《颂贤》获得三等奖，其他13个节目获得优秀奖。

本次比赛由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办，蒙古国东阳商会协办，旨在激发蒙古国中学生对中国文化的热爱，增进中蒙两国舞蹈文化交流。来自蒙古国19所中学的57个节目共300余名选手参赛。

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