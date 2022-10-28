全球光学与光电行业巨头蔡司最近有了“大动作”——继10年前在上海布局首个海外研发中心后，以更高规格研发与制造为目标的“凤栖”工程日前在苏州启动建设。这是蔡司来华65年来首次在国内购地自建项目，被认为是其中国本土化进程的进一步深化与扩展。

此前，宝马对外官宣，总投资150亿元的沈阳里达工厂大规模升级项目正式开业，这也是宝马集团在中国市场有史以来最大的单项投资。未来，沈阳生产基地的年产能将增至83万辆，沈阳或将成为宝马全球最大生产基地。

跨国公司们集体选择中国并继续追加投资，不仅是对中国超大规模市场优势和完善高效产业体系投出的“信任票”，也是对中国多年来积极利用外资的生动注脚。对外开放一直是我国的基本国策和鲜明标识，同世界分享发展机遇、推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，是多年来一以贯之的目标。中国的发展不仅为全球经济增长注入了强劲动力，也为更多的国家和地区创造了机遇。

一段时间以来，外界对于中国提出“加快构建新发展格局”的战略部署存在一些误读，有海外观点错误地认为，“以国内大循环为主体”的政策取向，意味着中国开放要大幅收缩甚至关闭国门，重返过去自给自足的发展老路。

对此，刚刚闭幕的党的二十大，明确提出要坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，要稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。

事实上，“以国内大循环为主体”并不是封闭的国内单循环，新发展格局也不是关起门来自我循环，它是建立在高水平对外开放之上的国内国际双循环。改革开放40多年来，我国已与世界经济和国际体系深度融合，产业链供应链相互依存、相互促进，两个市场、两种资源高效利用，成为我国经济综合实力和发展质量提升的重要支撑。

今年以来，尽管全球疫情反复延宕、国际形势复杂严峻、跨国投资疲软，但外商依然看好中国市场并持续加大在华投资布局。今年前9个月，全国实际使用外资金额10037.6亿元，同比增长18.9%。其中，高技术制造业利用外资增长48.6%。目前，国家层面已推出五批33个重大外资项目，总投资约1380亿美元。正在加快落地的第六批重大外资项目，也将获得来自中央层面的规划、用地、环评、能耗等政策支持。

更多的政策红利还在显现。近日，国家发展改革委等6部门联合印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，就进一步加大制造业引资力度、着力解决外商投资企业面临的突出问题，提出了三大方面15条措施，旨在持续优化营商环境，全面加强外商投资促进和服务，推动利用外资高质量发展。此外，备受业界关注的2022年版《鼓励外商投资产业目录》也将在近期发布。新版目录中，鼓励外商投资范围将进一步扩大，先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域以及中西部和东北地区外商投资将获得更大力度政策支持。

不仅如此，近年来我国还颁布实施了外商投资法等一系列法律法规，从法律层面对外商利益给予根本性保障，让越来越多的来华投资者吃下“定心丸”。可以预见的是，随着政策效应的积累叠加，外资在促进我国经济高质量发展、畅通国内国际双循环中将大有可为，也必将大有作为。（本文来源：经济日报 作者：顾阳）

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