【编者按】中日两国一衣带水，各领域各层次友好合作关系全面深入发展。日本47个都道府县各具特色，在产业和旅游文化等方面各有优势。如何通过推动中日地方之间的交流，为两国合作创造新的契机？如何挖掘日本各地方的资源，与中国相关领域形成优势互补？带着这些问题，人民网日本公司策划“中日合作新机遇——日本地方知事系列访谈”，深入日本47个都道府县，与各位知事进行面对面交流。

世界文化遗产富士山作为日本的象征之一，已被很多中国读者熟知。富士山及山脚下的“富士五湖”所在地山梨县，是中国游客踏足最多的日本地方县市之一。时值中日邦交正常化50周年，山梨县知事长崎幸太郎接受了人民网专访。

日本山梨县知事长崎幸太郎接受人民网专访。人民网 吴颖摄

富士美景与葡萄美酒之国

山梨县位于日本中部地区，距离东京仅1小时车程。除南部的富士山之外，北有八岳，东有奥秩父山地，西有赤石山脈（也称为日本的南阿尔卑斯山脉），海拔2000-3000米的山地占县内面积8成，天然林和湖泊星罗棋布，景色优美。

群山孕育了肥沃的土壤和优质的水源。山梨县盛产葡萄、桃子和樱桃等水果，是日本屈指可数的水果产地。长崎幸太郎充满自信地说，山梨县出产的水果可谓是由匠人创造的“艺术品”。

天然林含蓄并经群山过滤后从山间地下渗出的水源，清澄而美味，这一优势助推山梨县盛产美酒。山梨县生产的威士忌蜚声海内外，利用优质葡萄酿造的葡萄酒也屡获世界金奖。长崎幸太郎知事说，山梨县的葡萄酒厂超过80家，山梨县由此获得“葡萄酒之国”的美誉。

此外，以富士山为首，山梨县境内分布着许多火山，这也使山梨县成为温泉胜地。长崎幸太郎介绍说，山梨县温泉的源泉多达350种，创建于705年的西山温泉“庆云馆”迄今已有1300多年历史。作为全球最古老的旅馆，“庆云馆”被载入吉尼斯世界纪录。

山林湖泊密布的自然环境催生了山梨县丰富多彩的户外运动项目。2021年东京奥运会公路自行车赛的大部分路段都设定在山梨县境内。长崎幸太郎称，山梨县是“自行车运动的圣地”。

重视与中国进行多领域积极交流

长崎幸太郎表示，山梨县一直在持续推动与中国地方友好省市的交流合作。他介绍说，早在1985年，山梨县便与四川省缔结了友好关系。之后，双方以林业领域为中心，展开了如专家派遣、人员培训等交流活动。2020年新冠疫情暴发后，双方互相支援口罩等防疫物资，在困难之中再次见证了友谊。他表示，山梨县与四川省、山梨县的各市、町、村与四川省的各城市，已建立了多层次的友好关系，山梨县非常重视这一关系，希望今后能够进一步扩大合作领域。

2020年山梨县知事长崎幸太郎佩戴着四川省捐赠的口罩。山梨县供图

另一方面，为了帮助山梨县内企业发挥技术优势、拓展中国市场，山梨县于2014年在上海设置了“中国商务支持台”，对希望与中国进行交易的山梨县内企业提供咨询服务，迄今为止，已促成了如半导体部件检查装置向中国的出口，以及山梨县企业从中国的采购等成果。

长崎幸太郎表示，山梨县希望今后与中国进一步拓展在尖端产业领域方面的合作。他说，已有不少印度和中东用户对山梨县主导开发的氢能源相关“电转气”技术表示关心。山梨县希望也能与中国用户在此方面展开合作，共同推动实现“碳中和”及“无碳社会”。另一方面，山梨县正在大力发展医疗器械部件和材料产业，希望能够与中国医疗器械厂商扩大交流合作。山梨县准备将此作为县发展的一项政策，推动山梨县企业前往中国。

山梨县及长崎幸太郎本人长期以来非常重视与中国的友好关系。长崎幸太郎回忆说，他在担任众议院议员期间，曾与前自民党干事长二阶俊博一起，积极推进改善中日关系。同时，他也对中日关系在目前环境下未能持续此前不断改善的局面表达了可惜之意。他认为，一个主要原因，在于新冠疫情阻断了中日两国之间各层次面对面的交流，他希望能够重新构筑起这样的关系。他强调说，中日两国互为邻里，无法搬迁，只有努力创造友好关系这一条路，他愿意为此做出贡献。长崎幸太郎指出，作为日本的邻国，中国是经济大国，相信通过加强交流合作，双方都将受益匪浅。他希望在新冠疫情获得平息、人员实现自由往来之后，中国商务人士等能够赴山梨县进行考察访问。

除了行政交流和经济交流之外，长崎幸太郎重视的第三点，是中日青少年之间的交流。他认为，相较于他这一代日本人，日本的高中生更容易与相同年龄层的中国年轻人交朋友，更易于互动和接近。长崎幸太郎介绍到，10月14日，山梨县青洲高中的学生与四川省乐山市第一中学的学生通过在线的方式开展了交流活动。他希望在线上交流的基础之上，这些年轻人将来有机会进一步展开面对面的交流，实际夯实彼此之间的友情。他也希望山梨县与四川省的友好关系，能够由下一代年轻人来继承。

尖端制造业突飞猛进吸引各界目光

山梨县不仅凭借旖旎的风光、美食及美酒吸引了世界各地的游客前往体验。该县的尖端制造业在日本也屈指可数，吸引了全球产业界的目光。

山梨县盛产水晶，自古以来水晶加工业发达。这一传统产业如今一方面发展为珠宝首饰制造业，另一方面，依托长年积累的超精密加工技术，山梨县的机械电子工业发展迅猛。长崎幸太郎介绍说，目前，山梨县内约6成GDP来自于机械电子工业，一批世界知名的机械电子企业在山梨县逐步发展壮大。例如，全球最大的工业机器人制造商发那科的总部便设于山梨县，全球主要半导体制造装置厂商东电电子的主力工厂也选择落户山梨县。

如今，山梨县又在新的增长领域发起挑战。长崎幸太郎介绍说，山梨县正在大力发展医疗器械产业和氢燃料电池相关产业。在医疗器械产业方面，山梨县于2020年3月制定了“医疗器械走廊推进计划”，并设置了“医疗器械走廊推进中心”，通过县政府相关部门、民间企业和团体、科研机构、医疗机构等多方面合作，逐步推进该计划的实现。围绕氢燃料电池产业，长崎幸太郎介绍说，坐落在山梨县甲府市的山梨大学，在燃料电池领域的研究水平堪称全球最高。此外，以推进燃料电池系统开发共同基础研究为目的的技术研究合作组织“FC-Cubic”的总部也将于2022年内迁至甲府市。长崎幸太郎强调：“山梨县将成为日本国内围绕燃料电池进行开发的中心地区。”

山梨县正在大力发展的另一项氢能源相关技术，是被称为“电转气”（Power to Gas，P2G）的技术。长崎幸太郎表示，山梨县正力争成为这一系统的“全球制造基地和主要开发基地”。他介绍说，坐落在山梨县内的三得利白州工厂，正在采用山梨县拥有的“电转气”系统，将水电解制氢装置生产的氢气作为燃料，利用其燃烧热量进行威士忌蒸馏。

采访临近尾声时，长崎幸太郎知事透露，今年是中日邦交正常化50周年，前自民党干事长二阶俊博提议，在山梨县内可眺望富士山的地方植树以示纪念。山梨县正在全力寻找合适的地方，希望植树之处能够成为中日两国友好的新象征。他表示，中日两国关系的改善并非一朝一夕能够成就，山梨县和他本人将努力朝着目标，一步一步地向前迈进。