(此心安处是吾乡)埃及小伙儿体验5G：“万物互联”不再是传说

中新网10月27日电 (马海燕 戴晨)5G技术已经从一个“传说”变成了影响生活方方面面的技术。近日，在浙江师范大学就读，曾出演电影《万里归途》的埃及男演员埃米尔(Amro)分享了他体验的中国5G技术。

在乌镇人民公园，埃米尔体验了AR步行廊、AR动物园、AI虚拟骑行互动等。只要通过手机扫描指定区域，就可以了解当地的历史文化和名人事迹，看到栩栩如生的AR动物。若是手机没电了，还可以通过虚拟骑行来为它充电。

走出公园后，他乘坐了5G技术驱动的“无人驾驶”巴士，凭借5G网络、车载计算机人工智能算法，无人巴士可以平稳、安全地行驶，令埃米尔惊叹。

埃米尔还前往医院体验了便捷的5G智慧医疗，通过电子设备，他可以远程和医生交流，医生也可给出确切的诊断。

5G技术正在与万物互联，5G+VR、5G+交通运输、5G+医疗……通过埃米尔的体验可以看出，中国的5G技术已经深入民生，使得人民的生活更加丰富多彩。数据显示，截至2022年7月底，中国5G基站数已达到196.8万个。截至2022年9月30日，中国5G套餐用户数突破10亿，达10.09亿户。

5G商用三年来，人民已从中感受到了实实在在的好处。通过5G空中课堂，学生可以体验互动式的上课方式，学习效率更高。通过5G智慧医疗，患者可接受远程诊断乃至远程手术，大大缩短了看病时间，提高了诊疗效率……

目前，5G产业链正处于高速发展的关键窗口期。5G的发展潜能巨大，同时也带来了很多新的挑战。未来，5G将在更多的领域发挥赋能效应，也将为人民生活带来更多的便利，令更多来华的外国朋友惊叹中国的发展速度。(完)

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