人民网曼谷10月27日电 （记者赵益普）由中国驻菲律宾大使馆、菲律宾国家文化艺术委员会共同举办的“中菲友谊文艺演出”于26日正式开幕并启动线上展播。26日当天，“中菲友谊文艺演出”在马尼拉大都会剧院举办了开幕式。

菲律宾国家文化艺术委员会主席埃斯卡兰特在开幕式上表示，多年来，菲中两国致力于推动双方文化相互了解，促进两国人文交流与合作，取得了一系列成果，深化了两国人民友谊，“中菲友谊文艺演出”就是最好例证。菲方希望以本次演出为契机，与中方深化文化交流互鉴，拉紧民心相通的友好纽带。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中菲地缘相近、人缘相亲、文缘相通，具有民心相亲的天然土壤，具备交流互鉴的独特优势。两国大人文领域交流与合作的广阔前景，必将为两国世代友好夯实民意基础。

26日的开幕式上，中菲两国的艺术家联手演奏了《天山之春》《我爱你中国》等曲目，菲律宾国家巴雅尼翰舞蹈团也带来了具有浓郁菲律宾特色的歌舞。此外，当天还举行了中国文化用品捐赠仪式和中菲美食体验等活动。

(责编：刘叶婷、常红)