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国际能源署：能源危机或将加速能源结构变革

2022年10月28日11:00 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎10月27日电（记者刘芳）国际能源署27日发布的《2022年世界能源展望》报告指出，能源危机令全球能源系统脆弱性和不可持续性凸显，或将推动各国及国际组织采取长期措施加速结构性改革，深刻改变现有能源供应体系。

　　国际能源署表示，地缘政治冲突和世界经济问题导致原油、天然气、煤炭等传统能源市场发生巨震，暴露了能源市场依旧非常脆弱的现状。这一机构提到，除了采取短期措施保护普通消费者，许多国家政府也纷纷制定新计划推动能源转型。

　　根据国际能源署的推算，根据各国现在推出的政策，全球清洁能源年投资额有望在2030年超过2万亿美元，与当下相比提高50%以上。

　　国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示，世界能源图景正在发生巨大变化。各国政府出台的政策或将推动一个转折点出现，让全球能源系统更清洁、更可负担和更安全。

　　报告预估，2050年，化石燃料在全球能源结构中的占比可能会从目前的80%降至略高于60%的水平，全球二氧化碳年排放量将从每年370亿吨回落到320亿吨。

　　另外，如果要在2050年实现全球净零排放，全球清洁能源投资需在2030年增长到每年4万亿美元以上。

(责编：贾文婷、燕勐)

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