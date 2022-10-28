国际在线专稿: 中共二十大于10月22日胜利闭幕。连日来，国际社会持续高度关注此次大会，外媒纷纷发文热议二十大报告，点赞称：“中国已成为以负责任的态度推动全球治理的典范”。

尼日利亚《卫报》文章截图

尼日利亚《卫报》10月25日发表题为《中共二十大：重申负责任的全球治理承诺》的署名评论文章，聚焦中国在全球治理中的突出表现。文章指出，从1949年新中国成立至今，中国有力地证明了其自身可持续治理能力。中国共产党始终把人民放在首位，改革开放以来，中国成功使7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，对全球减贫贡献率超过七成。

文章表示，习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上强调全面深化改革、深入实施创新驱动发展战略、实现第二个百年奋斗目标。众所周知，中国有能力实现这一目标。

文章结尾总结道，新中国成立以来，中国在经济、社会、科技等各方面均取得举世瞩目的成就，而中国取得这些成就的秘诀之一是坚持走和平发展道路。文章认为，中国坚持和平发展，坚持互利共赢，这体现出中国在全球治理中的责任与担当。文章还例举由中国提出的“一带一路”倡议建设成就，并高度赞扬称，“中国已成为以负责任的态度推动全球治理的典范”。

南非《独立报》10月25日报道称，习近平在中共二十大报告中指出，中共十八大召开至今已经十年了。十年来，中国完成了脱贫攻坚的历史任务。报道称赞中国脱贫事业为全球减贫作出了卓越贡献，并分析表示，中国共产党坚持以人民为中心是中国取得巨大成就的关键。报道还从多方面肯定中国的发展战略，如中国坚持人与自然和谐共生的可持续发展理念；中国坚持走和平发展的道路，奉行独立自主的和平外交政策等。报道强调，世界其他国家及地区，尤其是非洲国家，可以从中国的发展战略中学习成功经验。

俄罗斯《星周刊》报道截图

俄罗斯《星周刊》网站24日刊文称，中共二十大宣告将创造新的中国奇迹。文章指出，中国是上海合作组织和金砖国家成员国，有充分理由相信，俄中未来将继续保持全面战略协作伙伴关系。

委内瑞拉Telesur电视台报道截图

委内瑞拉Telesur电视台官网10月23日报道称，中国共产党和中国人民的成功，离不开他们所坚持的世界观和方法论。面对国内外形势新变化，中国共产党勇于进行理论探索和创新。报道称，中国共产党朝着推动构建人类命运共同体的方向而努力，领导中国成为维护世界和平、促进共同发展的重要力量。（王鲁平 马嘉欣 任丽君 黄蓉）

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