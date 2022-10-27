2022东京国际电影节中国电影周“金鹤奖”揭晓

人民网东京10月27日电 （吴颖）10月25日，伴随着一段精彩的猴拳猴棍表演，开场节目《孙悟空》拉开了“2022东京·中国电影周暨金鹤奖盛典”的大幕。当天，第35届东京国际电影节中国电影周活动在东京闭幕并举行“金鹤奖”颁奖仪式，多部中国优秀电影以及多名导演、演员获奖。

中国驻日本大使馆公使衔参赞陈诤，奥斯卡最佳外语片《入殓师》导演泷田洋二郎，日本电影导演协会理事长本木克英，日中文化交流协会理事长栗原小卷，日本前首相大平正芳外孙女、中日电影节实行委员会副理事长渡边满子，日中友好会馆中方代表理事黄星原，日本著名导演金子修介以及演员真木阳子、广濑友祐，中国驻东京旅游办事处主任欧阳安等出席了本次活动。

本次中国电影周特别精选多部中国优秀电影亮相日本，凭借着光影的力量架起了纪念中日邦交正常化50周年电影文化交流的桥梁。陈诤表示，最近16年内中日双方通过互办电影周对促进两国“民心相通”起到了积极推动作用。

当天，日中电影节实行委员会理事长耿忠还在现场代表中日影迷为日本著名配音演员、《七龙珠》孙悟空的配音者野泽雅子庆祝85岁生日。上海美术电影制片厂为其准备了“孙悟空邮票”，该厂老厂长常光希为野泽雅子送上一幅祝寿的画作，野泽雅子对此表示十分高兴和感动，并表示非常感谢大家对她的关爱和鼓励。

第35届东京国际电影节于10月24日至11月2日举行。作为东京国际电影节的相关活动，中国电影周于10月18日至10月25日在东京举行。

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