中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队荣获联合国“和平荣誉勋章”

人民网喀土穆10月11日电 （记者苏航） 当地时间9日，联合国阿卜耶伊临时安全部队超级营地中国营区举行授勋仪式，联阿安全部队授予中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队86名官兵“和平荣誉勋章”，以表彰他们在维护阿卜耶伊地区和平事业中所作出的贡献。

受疫情和分队飞行任务影响，授勋仪式在司令部和中国营区两个场地依次举行。

在联阿安全部队司令部，联阿部队司令兼特派团代理团长本杰明少将向分队指挥官和部分官兵代表授勋，并对分队的表现给予高度赞赏：“中国直升机分队给我留下了深刻印象，尤其是他们执行任务时的专业水准，极大提高了特派团的能力，为联阿安全部队维持和平行动增添了极大价值，我很荣幸能够向你们颁发联合国和平勋章，表彰你们的杰出工作，这枚勋章代表着你们为阿卜耶伊地区建立持久和平所作的个人牺牲和奉献，你们是中国驻联阿安全部队和阿卜耶伊地区的和平使者。”

在中国营区内，维和官兵精神振奋，士气高昂，向联合国旗和五星红旗致以军礼，伴着雄壮的音乐高唱国歌，分队指挥员向全体官兵依次授勋。获得“和平勋章”的飞行员裴高锋难掩激动的心情，说：“在这里我们代表中国为守护世界和平而奋战，我是中国蓝盔的一员，我感到非常自豪！”

中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队政委王锁勇表示“全体官兵荣获联合国‘和平荣誉勋章’，代表着联合国对中国维和官兵的褒奖与肯定，有助于提升我国的国际声誉和负责任大国形象。能够为国家出力，是我们全体维和官兵的共同愿望。我们将珍惜荣誉、不辱使命，圆满完成好后续任务，向祖国和人民交上一份合格答卷！”

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