人民网罗马10月11日电 （记者谢亚宏、孔歌）意大利中医药学会首届学术年会9日在罗马召开。

中国驻意大利大使馆科技处代表郝晓彤表示，中医药在深入中国千家万户的同时，也逐渐加快走向世界的步伐，国际社会对中医药的作用给予了高度评价。中医药就像一座桥梁、一根纽带、一剂良方，已成为中意两国增进了解、促进交流的重要一环。在两国政府的推动下，在各位中医药从业者和支持者的不懈努力下，中医药在意大利落地生根、茁壮成长。

意大利中医药学会会长郭春彪说，学会成立以来，指导和帮助旅意同胞抗击新冠肺炎疫情并免费寄送中药，并与意大利高校开展学术合作、通过网络开展学术讲座等，取得良好效果和社会反响。

意大利高等卫生院国际关系部主任卢卡·罗西表示，中医针灸越来越受到意大利人民的欢迎，他因患关节疼痛也曾接受针灸治疗，疗效良好。他很高兴回忆起两年前出席意大利中医药学会成立大会时的情景。他表示，将继续关注、鼓励和支持中医药事业在意大利的发展。

意大利中医药学会于2020年成立，是意大利首个由中、意两国的医生共同组成的学术性中医团体，共有141名会员。学会还设有26位中医专家组成的专家委员会，指导学会的学术和临床工作。

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