RCEP产业合作委员会第三次会议现场。RCEP产业合作委员会供图

人民网北京10月11日电 （记者李欣怡）10月10日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）产业合作委员会第三次会议以线上线下相结合形式召开。RCEP产业合作委员会主席许宁宁在致辞中表示，RCEP协定生效实施9个月来，面对当前不稳定的国际政经形势，RCEP区域国家工商界正在以创新务实合作推进区域全面经济伙伴关系建设，开发区域经济增长潜力和空间。

RCEP产业合作委员会执行委员、中国商务部亚洲司原司长吕克俭主持会议，RCEP产业合作委员会秘书长刘欣通报了RCEP产业合作委员会工作，80多个RCEP国家行业商协会领导人、有关省市政府主管部门领导人和企业家代表出席了会议。许宁宁就当前抓住RCEP市场开放机遇、增进合作发展提出了七点建议，经与会代表交流作为达成的《会议共识》。《会议共识》强调，各签约国应切实执行RCEP协定，强化目标和举措，着力化解和突破制约障碍，共同携手挖掘区域经济增长潜力。

中国马来西亚商会会长罗维坚表示，截至2021年，中国连续13年为马来西亚最大贸易伙伴，马来西亚在2021年为中国第九大贸易伙伴，这些数据都表明马来西亚和中国的经贸往来密切，经济相互依赖，优势互补。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才谈到，在RCEP框架下，泰国在短期内可以从与东亚更为密切的供应链中得到最大利益，进一步巩固泰国作为东盟生产中心的地位。

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