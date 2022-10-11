新华社华盛顿10月11日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）11日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.2%，与7月预测值持平；2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%，较7月预测值下调0.2个百分点。

报告指出，当前全球经济面临诸多挑战：通货膨胀率达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机以及新冠疫情持续，严重影响全球经济增长前景。

具体来看，发达经济体今年预计将增长2.4%，较此前预测值下调0.1个百分点；明年将增长1.1%，较此前预测值下调0.3个百分点。新兴市场和发展中经济体今年预计将增长3.7%，较此前预测值上调0.1个百分点；明年将增长3.7%，较此前预测值下调0.2个百分点。

IMF总裁格奥尔基耶娃此前表示，即使经济实现正增长，人们也会因为实际收入缩水和价格上涨而感觉遭遇了一场经济衰退。

报告还指出，全球经济前景面临巨大下行风险，在应对通胀问题上货币政策可能出现失误，更多能源和食品价格冲击可能导致通胀持续更长时间，全球融资环境收紧可能引发广泛的新兴市场债务困境。

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