新华社法国斯特拉斯堡10月10日电 通讯：庆祝世界中医药日的法国人

新华社记者严明

玛蒂娜·梅耶尔一个半月前还是法国斯特拉斯堡创新园区主任。10月8日和9日，她以园区入驻企业蒋氏药业副总经理的新身份在当地参与举办了世界中医药日纪念活动。来自中国、法国和欧洲其他地区的业界人士通过线下和线上等形式，就中医药在欧洲地区的发展进行了交流。

玛蒂娜·梅耶尔第一次接触中医药，是在蒋氏药业2015年开始入驻创新园区时作为嘉宾受邀出席。她说，当时受更年期综合征等影响身体状况欠佳，接受中医治疗后效果明显。这也成为她决定加入蒋氏药业、推广中医药的动因。

“新冠疫情改变了很多人对健康的认识，自然养生、预防疾病理念越来越流行，这对中医药在法国的发展来说应该是一个机遇。”她说。

在此次世界中医药日的庆祝活动上，菲利普·伯格林和克里斯·维尔布瓦等一批法国中医师受到了同业协会表彰，从与会的中国驻法国使馆临时代办陈栋手中接过了奖状。

菲利普·伯格林接受过西医专业训练，从事中医诊疗也已经30年。他经营的“可持续健康”中心位于法国东北的上莱茵省，通过中医、西医等手段提供综合医疗健康服务。

菲利普·伯格林14岁那年初试中医，一位兼通中西医的法国专家通过针灸治好了他久治不愈的事故后遗症。让他惊讶不已的是，自己的体能从此获得极大提高。结束职业篮球运动员生涯后，他在大学选择了理疗和骨科专业。他发现西医骨科的整骨技术与中医的推拿非常接近，开始真正对中医产生浓厚兴趣并逐步开展中医诊疗实践。

“多年后，在中医理论学习中恍然大悟，当年针灸激发身体潜力让我体能突飞猛进，为我达到专业运动员水准打下了坚实基础。”菲利普·伯格林回忆说，“我感到了一种使命”，应该让人们能够更好、更简捷地理解中医，感受中医的魅力。

23岁的让娜是菲利普·伯格林的女儿，骨科专业毕业之后选择了学习中医。“小时候，父亲给我治病用的是手、草药和银针……我从小就在父亲的中心看他工作，欣赏他为别人减轻病痛。”她说，“我也要帮助别人”。

53岁的克里斯·维尔布瓦的偶像是李小龙。他18岁开始拜师学习中国功夫。19岁时，脊椎扭伤，疼得走不了路。医生要求他静养3个月后再看是否需要手术治疗，并且警告说：“你从此以后必须停止运动，否则，将来要在轮椅上度过余生。”然而，他的中国师父的母亲通过药敷和推拿，竟然让他恢复如常。3个月后，他去复诊，医生表示难以相信自己的眼睛。

克里斯·维尔布瓦说，学到一些治疗跌打损伤技巧后，他决定前往阿维尼翁的法国中医学校学习。4年后，他到中国上海实习深造，取得了推拿专业硕士学位。2001年，他在法国东北部摩泽尔省正式挂牌行医，亲历了一些法国人对中医从不了解到逐步认可的过程。

他对记者说，现在常有西医介绍患者过来就诊，当地医院也鼓励治疗和康复领域的医生跟中医合作。每次看到患者解除病痛笑着离开，每次接到患者感谢信，“那都是我人生最难忘怀的时刻”。

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