新华社联合国10月10日电 中国代表团团长、裁军大使李松10日在第77届联合国大会裁军与国际安全委员会一般性辩论中发言，全面阐述中方对当前国际安全形势的看法，深入介绍全球安全倡议及其重大意义，并就军控、裁军和防扩散问题提出中国主张。

李松表示，当前国际安全以及军控、裁军和防扩散机制面临冷战结束以来最严峻挑战。冰冻三尺，非一日之寒。冷战结束30年了，但冷战思维仍是国际和平与稳定的最大威胁。个别国家渲染大国竞争与对抗，强化军事同盟合作，挑拨激化矛盾，严重影响大国互信，破坏全球战略稳定。防扩散领域双重标准盛行，对国际核不扩散体系造成冲击，使热点问题复杂难解，恶化国际安全环境。集团政治、打压异己大行其道，毒化多边机制合作氛围，带来严重负面影响。

李松说，中国领导人提出全球安全倡议，倡导构建均衡、有效、可持续的安全架构，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，以团结精神适应深刻调整的国际格局，为消弭国际冲突根源、实现世界长治久安提供了中国智慧和中国方案。

李松强调，大国互信与协作是国际安全与稳定的根本保证。核武器国家必须摒弃战略竞争、阵营对抗理念，放下独享安全、绝对安全的想法，致力于通过对话合作，重建战略互信。五核国领导人今年1月发表的联合声明对防止核战争、避免军备竞赛具有重大深远意义。五核国应加强沟通协作，维护战略平衡与稳定。希望所有核武器国家积极响应联合国秘书长古特雷斯和中方长期呼吁，采取不首先使用核武器政策。

李松指出，当今各国互信下降、冲突对抗增多，不是因为联合国宪章宗旨和原则过时了，而是它们受到所谓“基于规则的国际秩序”的冲击。个别国家和国家集团的“家法”“帮规”不能取代联合国宪章。联合国会员国应践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。美英澳核潜艇合作违反《不扩散核武器条约》目的和宗旨，冲击国际原子能机构保障监督体系，构成严重核扩散风险，破坏地区和平与稳定。中方呼吁国际社会特别是国际原子能机构成员国对此高度重视，认真充分讨论、慎重处理，维护国际核不扩散体系的完整性和有效性。美国应停止发展、部署地区和全球反导系统，不应在亚太和欧洲部署陆基中导，不得在亚太复制“核共享”。

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